Marian Rojas Estapé: una tragedia, familia numerosa y su amistad con Tamara Falcó

Los casi cuatro millones de seguidores que tiene solo en Instagram nos dan cuenta de la enorme popularidad que ha amasado en los últimos años la psiquiatra, escritora y divulgadora Marian Rojas Estapé. De casta le viene al galgo, porque ella es hija del prestigioso psiquiatra Enrique Rojas y ha dedicado su carrera a investigar el comportamiento humano, el manejo de las emociones y el impacto del estrés en nuestra salud física y mental.

Licenciada en la Universidad de Navarra, en 2007, Marian Rojas Estapé es hija del prestigioso psiquiatra Enrique Rojas. Su primer libro "Cómo hacer que te pasen cosas buenas" fue un éxito de ventas con consejos como "disfruta el presente, supera el pasado y mira con ilusión el futuro". En 2021 llegaría su segundo gran éxito "Encuentra tu persona vitamina"..

Un viaje a Camboya supuso un cambio radical en su vida. Allí se dedicó a un proyecto dedicado a la prevención del tráfico sexual. También dio clases en un colegio en el Bronx y trabajó en el Kings College de Londres y en la Unidad de Drogas del Hospital del Mar de Barcelona. Actualmente, trabaja en el Instituto Rojas Estapé.

Procedente de una familia numerosa formada por cuatro hermanos, su padre es director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, y su madre, Isabel Estapé, agente de bolsa, notaria y patrona de la fundación La Caixa.

La familia sufrió un trágico suceso al perder a uno de los hermanos que falleció accidentalmente al ahogarse en una piscina. La escritora aseguró a una radio chilena que fue "terrible. Yo era consciente de la situación. Lo viví. Vi a mis padres sufrir", confesó, añadiendo que la fe les ayudó a superarlo.

En entrevista con Abc, la psiquiatra revivió una experiencia paranormal. Fue en Nueva York y sintió la presencia de su hermano fallecido: "Me atracaron en el Bronx, una situación muy complicada, recuerdo perfectamente que sentí cómo me protegía. En mi caso particular sí que lo creo, lo he sentido muy de cerca", relató entonces.

Casada con el abogado Jesús Martínez-Cortés desde 2014, Marian ha formado una familia numerosa de cuatro hijos. A su boda acudió una de sus grandes amigas, Tamara Falcó. También ella estuvo presente en el "sí, quiero" de la marquesa de Griñón con Iñigo Onieva.

Tras la boda en la iglesia de los Jerónimos, los recién casados y los invitados celebraron el enlace en el Palacio de Cibeles.