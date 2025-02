Marian Rojas da las claves en 'El Hormiguero' para frenar la ansiedad y la depresión: "No debemos perder el miedo a..."

'El Hormiguero' ha recibido este martes a la psiquiatra y divulgadora Marian Rojas Estapé, una de las voces más influyentes en el campo de la salud mental. Su podcast es el más escuchado en España y figura entre los diez más reproducidos en el mundo en la plataforma Spotify. Además, sus libros han sido publicados en cuarenta países y traducidos a veinticinco idiomas, destacándose por su capacidad de combinar ciencia, psicología y reflexión personal para ayudar a millones de personas.

En su visita al plató de Antena 3, Marian Rojas Estapé ha presentado su último libro, "Recupera tu mente. Reconquista tu vida", en el que aborda la importancia de rescatar la atención en un mundo dominado por la distracción y la hiperconectividad. La psiquiatra ha compartido con Pablo Motos y con la audiencia valiosas herramientas para mejorar el bienestar emocional y mental en la sociedad actual. Desde el inicio del programa, Marian Rojas Estapé ha destacado la necesidad de hablar de salud mental en espacios de gran audiencia: "Me parece maravilloso que hables de salud mental en un programa de tanta audiencia. La salud mental es un problema que nos preocupa mucho a los psiquiatras, terapeutas, psicólogos... y que me traigas a mí para hablar de esto te lo agradezco en el alma".

Pablo Motos, por su parte, ha propuesto convertir la entrevista en una sesión de "terapia gratuita", argumentando que no todo el mundo puede permitirse un tratamiento profesional. La psiquiatra ha apoyado la iniciativa y ha comenzado a exponer conceptos fundamentales para mejorar la calidad de vida. Uno de los temas centrales de la conversación fue el impacto del estrés y la hiperestimulación en la sociedad moderna. Marian Rojas Estapé ha explicado que muchas personas sufren ansiedad y depresión porque no logran conectar con el presente: "La felicidad, o eso que llamamos felicidad, está en conectar con el presente de la mejor manera posible. Si yo pienso constantemente en el pasado me conecto en depresivo. Si me voy al futuro me convierto en un ansioso". Asimismo, según la psiquiatra, uno de los mayores problemas actuales es la dificultad para gestionar las emociones negativas. "Nos cuesta prestar atención, concentrarnos, empatizar con los demás y tolerar el dolor, el sufrimiento y el aburrimiento. Cada vez tenemos menor tolerancia a la frustración y eso tiene consecuencias".

Por otra parte, Marian Rojas Estapé ha abordado el papel de las redes sociales en la salud mental y ha explicado cómo estas plataformas están diseñadas para manipular la dopamina, una sustancia clave en el sistema de recompensa del cerebro. "Las redes sociales se crearon para manipular la dopamina, buscan deteriorar nuestra capacidad de distracción. Es más fácil secuestrar nuestros instintos a que nosotros los dominemos". Además, la psiquiatra ha advertido que la sobreestimulación digital puede generar una dependencia similar a la adicción a sustancias: "Históricamente, las drogas han entrado por la nariz, la boca y las venas, pero ahora entran por los ojos con las nuevas tecnologías". Cuando una persona se vuelve adicta a la dopamina digital, ya no consume contenido por placer, sino para evitar el malestar de la vida real. "La vida se les hace complicada porque todo les frustra", ha afirmado.

En otro orden de cosas, Marian ha explicado cómo el uso excesivo del móvil afecta la capacidad de socialización y empatía. "Si una persona está cenando con un amigo o con su pareja y está pensando en si hay algo en el móvil, es porque su cerebro se distrae y quiere comprobar si ha habido un estímulo externo. Vivimos en la era de la hiperestimulación". Marian Rojas Estapé también ha propuesto varias estrategias para mejorar la salud mental y recuperar el control sobre la atención. Entre ellas, ha destacado la importancia del deporte como un recurso eficaz para combatir la depresión y la ansiedad. "El deporte funciona mejor que los antidepresivos porque genera una sustancia que lleva a nuestro cerebro a su máximo potencial". Otra herramienta clave es recuperar la capacidad de aburrirse sin culpa. "Tenemos que dejar que la mente divague", ha afirmado, subrayando que la creatividad y el bienestar dependen de la capacidad de desconectarse de los estímulos constantes. También ha enfatizado la importancia de las relaciones interpersonales sanas, la música, el baile y la respiración consciente como prácticas fundamentales para mantener el equilibrio mental. "El ser humano no está diseñado para vivir acelerado, por eso no debemos perder el miedo a frenar".

En un momento de la entrevista en Atresmedia, la psiquiatra ha denunciado que ha sido víctima de suplantaciones de identidad en redes sociales. "Hemos denunciado a Meta, pero no nos hacen caso. Hay que tener cuidado porque publican cosas que yo no he dicho sobre salud". Marian Rojas Estapé ha alertado así sobre la desinformación en internet y la necesidad de contrastar la información antes de creer en consejos de salud que circulan en redes. Sin duda alguna, su visita a 'El Hormiguero' ha dejado valiosas reflexiones sobre la salud mental en la era digital. Con su estilo cercano y accesible, la psiquiatra ha ofrecido herramientas prácticas para mejorar la atención, gestionar las emociones y recuperar el bienestar en un mundo hiperconectado. Su mensaje final a Pablo Motos y a la audiencia ha sido claro: "Las dos únicas cosas que llenan el corazón y dan sentido a la vida son el amor y el trabajo". En un tiempo donde la distracción es constante y la ansiedad parece generalizada, recuperar el control sobre nuestra mente y nuestras emociones es más necesario que nunca.