Marina Carmona: «Quiero ser telonera de Alejandro Sanz y Niña Pastori»

Marina Carmona acaba de grabar un tema, «Historia de un amor», en uno de los lugares más importantes de la cultura como era la biblioteca del Ateneo de Madrid. Era un reto que superó y del que está muy orgullosa. Lleva en su ADN sangre gitana y flamenca por parte de padre (Antonio Carmona) y paya por su madre (Mariola Orellana). Pertenecer a una saga de artistas como es su familia le da seguridad. Comparte gira con su padre y tiene previsto dar un concierto en septiembre en el museo Thyssen.

-Ha grabado en un sitio mágico

Grabar en la biblioteca fue mágico. Era una manera de dar visibilidad a un lugar tan emblemático a través de la música en directo. Mi reto era grabar en un lugar donde la acústica no es la mejor.

-Solo se podía grabar una vez...

Cuando me vi allí, pensé «madre mía qué difícil». Al ser un plano secuencia tenía que ser todo a la vez: sonido, vídeo, montaje y música. Pero salió todo perfecto.

-Su padre Antonio Carmona es gitano y tu madre Mariola Orellana paya. Cuentan ellos que a tu abuela le costó mucho dar el visto bueno a esa relación.

Hubo muchos líos. Eran otros tiempos y mi abuela no aceptaba esa mezcla, pero ahora tendrían que ver que amor y cariño siente por mi madre. Mis padres tienen una historia de amor y de fuerza impresionante. Es lo que nos han trasmitido a mi hermana y a mí, que con respeto, amor y tolerancia se superan todas las diferencias.

-¿No tiene problemas para enamorarse de quien quiera?

En mi casa el amor es libre y bienvenida la persona de la que te hayas enamorado.

-¿Hace gira?

Ahora mismo estoy en proceso de creación y de gira con mi padre. El 15 de septiembre daré un concierto en el museo Thyssen y esperando a que salgan propuestas.

-¿No es complicado formar parte de la gira de Antonio Carmona?

Tengo un padre que es mi jefe. Es un nervio puro que se ve cada vez que se sube a un escenario. Yo le digo que tiene el Síndrome de Peter Pan, porque cada vez tiene más fuerza y disfruta con lo que hace. Eso me lo transmite en cada actuación. La que sufre más es mi madre al estar mi hermana y yo expuestas en este mundo.

-¿Se ha quedado alguna vez en blanco en el escenario?

Una vez, con la letra, pero lo resolví sin que se notara.

-Cantar con Tangana puede tener dos caras. Por un lado, mucha visibilidad, pero por otra el eclipsar su trabajo.

En mi caso todo suma. Estar en su gira me ha aportado cosas muy buenas y no me ha cerrado ninguna puerta.

-Estudió en Estados Unidos. ¿Sabían quién era?

Explicaba que era gitana y de donde veía. Les impacta el recorrido que tenía mi padre cuando contaba que había sido telonero de Prince.

-Su vida se mueve alrededor de la música. ¿Qué le gusta hacer, además de cantar?

Empecé estudiando periodismo y no llegué a terminarlo. Hasta que no me fui a Estados Unidos no lo tenía muy claro. Allí estudié cuatro años de carrera musical, composición, piano, voz… Me gusta el yoga cada vez más, estar con amigos, con mi familia, viajar…

-Los artistas jóvenes lo tienen difícil. El fenómeno Rosalía no es lo habitual.

Me sirve de motivación. Mientras unos duermen otros están dando la vuelta a todo.

-Por su casa han pasado personajes internacionales...

He conocido a gente de muchos mundos. Pedro Almodóvar, Penélope, Alejandro Sanz. Tom Cruise, Lenny Kravitz. Recuerdo que de pequeña estaba estudiando y en el piso de abajo había cada por tres una juerga.

-¿Le gusta el reguetón?

Te diré que me gusta cuando estoy de fiesta, pero consumirlo en mi tiempo libre, no.

-Hizo con su familia lo mismo que Enrique Iglesias. Sus padres no sabían que había grabado una maqueta que fue el inicio de su carrera .

Les engañé. Les conté que tenía que cantar en un sitio, pero que era parte de una asignatura y que si querían venir. Era un tema clásico. Cuando, mi padre me escuchó dijo: «¿De dónde le sale la voz?». Fue entonces cuando les comenté que quería seguir cantando.

¿Con quién le gustaría actuar? Como ha hecho de telonera Mafalda Bulgaria con Coldplay

Con Alejandro Sanz, con Niña Pastori y con Maro, una artista portuguesa.