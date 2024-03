Mario Vaquerizo: "Me veo más guapo ahora, con 66 kilos, que cuando pesaba 80. Me gusta la delgadez extrema"

Mario Vaquerizo ha sido el último invitado al podcast de Vicky Martín Berrocal. El artista ha hablado de sus vivencias, sus creencias, de Alaska y de la etapa vital en la que se encuentra.

Mario Vaquerizo se define como "un hombre que ha sido fiel a sí mismo y sincero consigo mismo". Que cuando no ha tenido algo, asegura, ha "luchado por conseguirlo"."Me gusto mucho y estoy muy orgulloso de mí", comenta Vaquerizo desde la humildad. "Me acuesto todos los días, después de rezar el Padre nuestro y el Ángel de la guarda. Me quedo leyendo un libro y pienso, 'qué contento estoy de cómo me ha tratado la vida y de cómo soy yo'".

Sobre su imagen, Mario reconoce que "era un niño muy acomplejado. Me veo más guapo ahora, con 66 kilos, que con 80. Me hace sentir bien a mí. Me gusta la delgadez extrema. Me veo más guapo. Tengo una dieta equilibrada, pero me gusta más. Estoy a favor del avance, de la cirugía estética. Yo, con 30 años, me hice la primera liposucción. Me cuido mucho. Estoy enganchado a las endorfinas. Soy muy adictivo".

El artista se describe como una persona muy familiar y asegura que le "encanta" que le sigan "sobreprotegiendo". Una protección que cree estar relacionada con la pérdida de su hermano que fue atropellado por una ambulancia. "Éramos totalmente diferentes. Yo, cuando era pequeño, era supertímido. Y mi hermano, el gamberrote. Después se cambiaron los papeles. Los tres últimos años fue de unirnos. Hubo un tiempo que no compartíamos nada. Empezamos a compartir cuando yo me caso con Alaska. Se fue en el mejor momento, porque estábamos muy unidos".

A punto de cumplir 50 años, Mario Vaquerizo siente que está en su mejor momento. "Me da miedo morirme en vida. Pido que no me entere, que no tenga que pasar por un proceso de enfermedad". Respecto a su relación con Alasca afirma que "mi madre se enteró por Terelu que me había casado con Alaska". Afirma que nunca ha sido infiel y deja claro que sólo ha tenido relaciones con mujeres. "A mí me gustan las mujeres. No tengo ningún complejo en decir 'qué tío más guapo'. Pero nunca he tenido relaciones con un hombre".

"No he sido padre, primero porque mi mujer no tiene el instinto maternal. Le encantan los niños, pero no le apetecía. A mí sí me hubiera apetecido, porque creo que hubiera sido un buen padre. Pero si no era con mi mujer, no", dice el cantante sobre la paternidad.