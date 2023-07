Mario Vaquerizo tajante decide que no hablará más de política: "A David Bowie no le preguntaría si está contento con la elección de Churchill"

En una reciente entrevista con Europa Press, el carismático artista dejó claro que, aunque siempre ha abanderado su libre expresión, ha decidido no pronunciarse más sobre ciertos temas polémicos.

Cuando le preguntaron si estaba contento con los resultados de las elecciones generales, Mario Vaquerizo respondió: "Contento con la democracia y contento con poder ejercer el derecho a voto. Ya, lo que piense yo, no... Es que yo no soy líder político". Con esta declaración, dejó claro que prefiere centrarse en su faceta como entretenedor y artista, en lugar de dar opiniones políticas que puedan ser objeto de controversia.

El líder de Nancys Rubias hizo una irónica referencia a la relevancia que le otorgan a sus palabras: "Me he dado cuenta últimamente, no sabía que era tan importante, de que mi opinión sirve tanto a la gente". Mario Vaquerizo considera que su rol en la sociedad es el de "entretener" y "hacer la vida más feliz a la gente", sin entrar en debates políticos que puedan generar polémica.

Para reforzar su punto de vista, Mario Vaquerizo comparó su situación con la de grandes iconos de la música y el arte como David Bowie y Andy Warhol. "Yo a David Bowie y a Andy Warhol no le preguntaría si están contentos con las elecciones de Kennedy o de Churchill, o si eran democráticos o republicanos. Lo que quiera cada uno", declaró.

El cantante también se pronunció sobre la libertad de expresión, un valor que considera fundamental y que ha costado mucho conseguir. "Yo estoy a favor de la libertad de expresión, que nos ha costado mucho conseguirla. Y cada maricón que haga lo que le salga del mismísimo", expresó, defendiendo la importancia de respetar las opiniones de cada individuo.

Finalmente, Mario Vaquerizo también habló sobre la ruptura de la cantante Rosalía y el reguetonero Rauw Alejandro, calificándola como una "lástima", pero recordando que las parejas pueden romperse, y es algo que hay que asumir con normalidad.