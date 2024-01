Mario Vaquerizo, íntimo de Bertín Osborne, le envía un consejo a Gabriela Guillén

El culebrón protagonizado por Bertín Osborne y Gabriela Guillén continua acaparando todos los titulares y tertulias de la crónica social de nuestro país. Desde que dio a luz la modelo y decidió romper su silencio el pasado 19 de enero en "¡De viernes!" y relatar su historia con el cantante de rancheras, la pareja continua en el ojo del huracán mediático. El nacimiento de Violeta, la segunda hija de Claudia Osborne, ha avivado aún más la guerra que mantienen tras la visita del presentador a su nueva nieta, dejando claro que va a ejercer de abuelo pero que no tiene ningún tipo de interés en conocer al hijo de Gabriela.

Todo el mundo tiene algo que opinar sobre esta historia y la gente no ha dudado en posicionarse en este conflicto. El último en pronunciarse sobre el asunto ha sido Mario Vaquerizo, íntimo amigo de Bertín Osborne, durante la premiere de la película "La reina del convento", su primera película como actor. El televisivo, además de hablar de este proyecto, se ha sincerado sobre la polémica del presentador y la modelo.

Gabriela Guillén De viernes

Siempre tan sincero, Mario Vaquerizo ha desvelado que no entiende muy bien que Gabriela no quiera televisión pero que después se siente en un plató y conceda una entrevista. "Bertín está con ese litigio con esta mujer que ha ido a televisión, que dice que no quería ir a televisión y está ahí... No sé, tienen que hablar ellos dos", ha expresado sobre los últimos movimientos dela fisioterapeuta.

Sobre si vio la entrevista de la joven en "¡De viernes!", el vocalista de Nancys Rubias dijo que no por haber estado en México en ese momento, pero sí ha dejado claro que "yo a Bertín le quiero mucho y es familiar, y no estoy a favor ni en contra de nadie". Eso sí, Mario Vaquerizo ha animado a Gabriela a que se haga la prueba de paternidad, a modo de consejo. "Si te están ofreciendo la posibilidad de hacer la prueba, pues hazla", ha declarado sobre el controvertido asunto, dejando bien claro que está de lado del presentador en este aspecto.