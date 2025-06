Marta Peñate pierde al bebé que esperaba: "No late su corazón"

Momentos muy duros para Marta Peñate y Tony Spina. Tal y como la influencer acaba de anunciar en sus redes sociales, han perdido al bebé que esperaban. “Hola a todos. Realmente esto es algo súper duro para nosotros. Diríamos que estamos bien, pero realmente no lo estamos. El martes, Marta tuvo un leve manchado y decidió ir a urgencias. Resultado: ha perdido el embarazo, ya no late el corazón”, han comenzado explicando.

“Esto ha sido uno de los mayores batacazos de nuestra vida. ¿Es duro? Sí. La probabilidad de que pasara algo después del latido y del progreso que estaba teniendo era baja, pero podía pasar. Tenemos que reconocer que ahora mismo tenemos ganas de huir, olvidar, y no enfrentarnos a la realidad, pero hay que hacerlo. Supongo que la vida es así, te pone baches en el camino para que los superes. Somos guerreros, y perder algunas guerras no significa perder la batalla”, continúa el triste comunicado que han compartido en sus redes sociales.

Pero por más duros que sean estos momentos, Peñate y Spina aseguran que “seguimos teniendo motivos para sonreír: somos una pareja genial, tenemos una familia genial, y una vida por delante”. Aunque ahora mismo se encuentran “paralizados” y son conscientes de que los próximos días “serán malos”, lanzan un mensaje optimista y prometen “seguir sonriendo a la vida, la vida es muy bonita para dejarla de lado”.

Además, parece que no dejarán de intentar convertirse en padres, aunque han aprendido la lección y, si Marta se queda embarazada en el futuro, esperarán un tiempo prudencial para compartirlo con el público: “Espero que entendáis que después de esta mala experiencia la próxima vez llevemos el tema en privado, creo que ya veníamos avisando y visibilizando esto muchísimo. La próxima vez esperaremos a que sea un descaro para contarlo. Gracias a todos por estar ahí, gracias a todos por dedicarnos siempre palabras tan bonitas y querernos”.

No es la primera vez que Marta Peñate sufre la pérdida del bebé que esperaba. De hecho, cuando anunció que estaba embarazada a principios de mayo, admitió que, pese a la felicidad inicial, sentía cierto miedo de que la historia se repitiera. “Pues sí, positivo. Lo he conseguido, pero después de la última vez, y esa experiencia tan dura que tuve que vivir, tampoco quiero cantar victoria. Paso a paso, esta felicidad no me la quita nadie, pero hasta mínimo los tres meses no estaré tranquila”. Por desgracia, sus mayores temores se han hecho realidad, pero la influencer seguirá luchando hasta conseguir que su sueño de formar una familia también se materialice.