Marta Pombo confiesa que se siente "mala madre": "Deseando borrar esta semana de mi cabeza"

Marta Pombo se siente "mala madre", tras lo ocurrido en el nacimiento de sus mellizas. Ha sido una semana dura, en la que Marta recibía el alta con su hija María, pero, sin embargo, la otra melliza, Candela quedaba ingresada en la UCI por problemas respiratorios, algo habitual en bebés prematuros. A lo largo de esta semana, la pequeña ha permanecido en la incubadora a la espera de algunas pruebas médicas, cuyos resultados ya han ido conociendo.

El mediana de las hermanas Pombo ha confesado lo "difícil" que le ha resultado abandonar el hospital sin tener a sus dos hijas en casa. Este domingo, Marta ha vuelto a actualizar el estado de salud de su hija, a través de su perfil de Instagram, y contaba que su energía "da para lo que da" y que Candela está "muy bien, monísima y fuera de la incubadora". La pequeña está terminando un ciclo de antibiótico y probablemente le darán de alta hoy lunes. También ha confesado que está siendo "agotador emocionalmente" porque ve a su hija genial pero tiene que dejarla "solita" en la UCI. "Me siento fatal, impotente y triste", ha reconocido.

Además, ya en casa, ha admitido que tiene sentimientos de "mala madre". "Siento que no les estoy dedicando a Mati y a María el tiempo que necesitan", decía. La pequeña Matilde tiene tan solo año y medio y la influencer piensa que no le está dedicando el tiempo que debería. "Me mata de la pena. Zama y yo somos muy buen equipo, está aquí todos los días con ellas jugando, haciendo todo lo que puede para que se note lo menos posible en casa esta situación. Estoy deseando borrar esta semana de mi cabeza, quedarme con lo bonito que fue el parto y borrar esta semana, empezar de cero como un parto normal", ha revelado la hermana de las Pombo.