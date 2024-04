Marta Pombo se confiesa sobre su embarazo de mellizos: “Me dio mucho vértigo”

La relación entre Marta Pombo y su marido, Luis Zamalloa, sigue siendo inmejorable y este año esto se verá traducido en un aumento de la familia. El pasado mes de marzo, la hermana mediana de las Pombo compartía con sus seguidores la feliz noticia. Ahora la influencer ha aparecido en el podcast de Laura Escanes para detallar cómo está viviendo estos cuatro meses de embarazo con muchos altibajos.

El perfil de Marta en redes sociales es un cúmulo de alegría y optimismo ante los proyectos que no deja de tener, pero estas últimas semanas han sido muy duras para la influencer al tener que hacer frente a un embarazo que no es como se esperaba.

La noticia de que estaba esperando mellizos fue algo para lo que no estaba preparada y que la sumió en “un bucle muy feo” de pensamientos intrusivos. La hermana de María Pombo ha relatado que se sintió “muy sola a pesar de estar muy bien rodeada. Me volví a sentir muy triste, a pesar de ser una noticia buenísima. No quería salir de la cama. He tenido, en los primeros meses, un episodio ahí... Es verdad que he aprendido que hablando las cosas me quito muchísimo peso”, comenzaba arrancando su entrevista en el podcast “Entre cielo y nubes”.

Con el tiempo ha logrado sentirse cómoda con la gestación, pero al principio “este embarazo me suponía un freno para esa Marta exitosa que preveía este año. Me sentía mal por pensarlo pero sentía que, joder, era mi momento. Al decirlo en voz alta, contárselo a amigas, me tranquilizó muchísimo. Mi conclusión fue: el proyecto de tu vida en realidad es tu familia, qué familia más maravillosa. Y me centro en este proyecto porque el trabajo llegará solo”, seguía relatando.

Sin embargo, la noticia no fue interpretada de igual manera por su marido y este no dudó en mostrar su alegría: “Él estaba emocionadísimo, pero a mí me dio mucho vértigo. He vivido embarazos gemelares cerca y sé que son más complicados y luego la vida te cambia. Yo volví a casa llorando del agobio. La vida siempre es un regalo, pero aprende a gestionar esa noticia. La ginecóloga me dijo que si la vida me lo había puesto en el camino era porque puedo”.

De hecho, uno de los mayores temores de Marta Pombo era que saliera a la luz los detalles más íntimos de su embarazo antes de que ella decidiera hacerlo público, lo que la llevó a dar la noticia de que esperaba mellizos antes de lo que ella hubiera preferido: “Fíjate qué putada que las primeras ecografías tuve que ir sola al ginecólogo porque el primer embarazo se filtró”.