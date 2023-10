Marta Pombo hace un parón en su luna de miel para hablar de su supuesto embarazo

El nuevo capítulo de la vida deMarta Pombo y Luis Zamalloa comenzó el 21 de octubre con una espectacular ceremonia en la que la pareja se dio el ‘sí quiero’. En el acto estuvieron rodeados de amigos y familiares, de entre los que destacan algunos de los rostros más conocidos en el entorno de los influencers. Uno de los momentos más tiernos fue cuando hicieron protagonista de su boda a su hija Matilda de un año de edad.

Su emocionante aventura empezó con una luna de miel cargada de experiencias y momentos únicos para compartir. Sin embargo, desde la cuenta de ‘Instagram’ de Marta Pombo no ha parado de compartir momentos e imágenes inéditas de su boda. A raíz de algunas de ellas comenzó a surgir la duda entre sus seguidores de si la pareja estaría esperando un nuevo integrante a la familia. Ante estos rumores la hermana de María Pombo ha querido responder en sus redes a su supuesto embarazo y dar el tema por zanjado: “No estoy embarazada, gente. La culpa de mi 'supuesto' embarazo son las increíbles tortitas que he desayunado feliz en mi luna de miel, comiendo sin remordimientos y disfrutando de cada bocado. Que la vida es muy corta y está para disfrutarla”, desmentía entre bromas y muy feliz por todo lo que estaban viviendo.

Marta Pombo y Luis Zamalloa apunto de montar en hidroavión. Instagram

La segunda parte de su luna de miel ha dado inicio y para conmemorarla han puesto rumbo a una isla de maldivas en hidroavión “es monísimo, es una tortuga” comentaba en su perfil mientras hablaba con Luis Zamalloa sobre que esta sería la primera vez para ambos en hacer un viaje en este tipo de aeroplano. La pareja disfruta de lugares y momentos que se convertirán en recuerdos para toda la vida. La pareja se encuentra recorriendo Sri Lanka y descubriendo sus rincones más especiales.

El nuevo destino de Marta Pombo en su luna de miel. Instagram

“Ahora os enseño bien, pero me han dado ganas de llorar de la suerte que me parece estar aquí. Somos muy afortunados” compartía una vez que aterrizaron en su nuevo destino. Un recibimiento con coco y limonada de bienvenida por parte del hotel. Esta no es la primera vez que expresa por las redes lo feliz que le hace este momento. El día después de su boda volvieron en familia para comer al mismo lugar en el que, 24 horas antes, se habían dado el ‘sí quiero’ y no pudo contener la emoción de todos los sentimientos que le producía el momento y el lugar: “ni en mis mejores sueños podía imaginar un día así. Fue tan bonito, tan especial”.