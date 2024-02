Marta Riesco sentencia a Antonio David: esto es lo que piensa a día de hoy de su expareja

A menos de 2 meses de cumplirse un año de su ruptura con Antonio David,Marta Riesco por fin disfruta de su nueva vida como soltera. Alejada de la televisión tras su despido de Mediaset, la exreportera ha sabido reinventarse y está centrada en su trabajo como creadora de contenido en Instagram. Poco a poco, la televisiva ha resurgido mediáticamente y, a día de hoy, vuelve a ser uno de los rostros conocidos que más interés suscita en los photocalls.

Ayer, Marta Riesco fue una de las invitadas al desfile de Félix Ramiro en La Nave de Madrid, junto a otros tantos celebrities como Isabel Gemio o Valeria Mazza. En esta última reaparición pública, la periodista no dudó en atender a los medios y desvelar cómo se encuentra en estos momentos, a escasos días de afrontar el juicio por su despido de Mediaset.

Siempre tan sincera, la exreportera se ha mostrado feliz ante las cámaras y se ha reivindicado como soltera, aunque ha admito que le gustaría volver a enamorarse tras el gran desengaño amoroso que sufrió Antonio David. "Por intentarlo no va a ser. Tengo mogollón de citas y he quedado con un par de pibitos que me gustan bastante. Me gusta mucho uno que desfila hoy, Mike el de Gran Hermano. Hemos quedado aquí para vernos, sí, sí", ha desvelado sobre uno de sus candidatos en ocupar de nuevo su corazón. "Quedamos el otro día y bueno, cita no sé, pero la segunda vez que nos vemos, sí", ha señalado sobre su relación con el modelo italiano.

Marta Riesco y Antonio David Flores GTRES

Aunque tiene ganas de enamorarse, lo que más desea con todas sus fuerzas es volver a trabajar en televisión, su mayor pasión y por lo que está "luchando". "No quiero otra cosa que no sea esta porque echo de menos el trabajo en la tele" , ha expresado sobre su situación laboral.

Sobre Antonio David Flores, Marta Riesco no ha dudado en volver a sentenciar a su expareja, dejando bien claro que el malagueño es agua pasada. "Ya no le echo nada de menos, nada, nada nada. Nada de menos, nada, pero me habría gustado que me hubiese mandado un mensaje respecto al juicio, Bueno, supongo que al final en la vida te das cuenta de que no todo el mundo es como tú", ha desvelado sobre la nula relación que mantiene con el padre de Rocío Flores. "Yo ya le he olvidado por completo. Si me dicen Antonio David lo que pienso es "el error de mi vida"", ha declarado sobre el exguardia civil, muy tajante. "Si volviese al pasado me hubiese ido con el futbolista que me tiraba los trastos en este momento. No me hubiese complicado tanto la vida, eso seguro . Sobre todo por lo mal que ha resultado todo al final, que es la desgracia. Pero creí cien por cien en el amor y no me siento mal porque aposté por alguien en que yo creía", ha explicado sobre su desengaño sentimental.

Además, también ha querido dejar claro que Antonio David no fue el único que le hizo daño, sino también todo su entorno, como Rocío Flores. "Todo el mundo me hizo daño. Todos lo de su entorno me hicieron daño", ha declarado sobre el clan del exguardia civil. Pero una cosa no quita la otra y aún así, Marta Riesco se sigue manteniendo firme en su postura respecto a Rocío Carrasco: "Pero una cosa no quita a lo otro y siempre seré leal a lo que he pensado y he dicho desde el principio".