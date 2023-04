Antonio David pide paz a su hija y su ex novia

No quiere más guerras, no le interesa convertirse de nuevo en protagonista de la actualidad. Antonio David Flores le ha pedido a su ex novia y a su hija que dejen de lanzarse pullas en las redes sociales. Que es inútil su pelea mediática.

Pero Marta Riesco, la ex, y Rocío Flores, están demostrando que su presunta buena amistad era algo ficticio. Ahora nos enteramos de que toda la familia de Antonio estaba en contra de su relación con la que fuera reportera de Ana Rosa, hoy reconvertida en influencer. Nadie tragaba a Marta. Por eso no tenía relación con los Flores.

Marta lo apostó todo por ese noviazgo, se entregó en cuerpo y alma a su pareja, por encima de dimes y diretes, de desprecios y desencuentros. No le sirvió de nada. Cuando al ex guardia civil no le quedó más remedio que elegir entre su novia y su hija apostó por la segunda.

Desde el entorno de Olga Moreno, pareja de Flores durante veinte años, a la que este abandonó para irse con Riesco, nos llega la creencia del "yo sabia lo que iba a ocurrir" de la actual pareja del representante Agustín Etienne. Por lo que se ve, no le pilla de sorpresa esta ruptura.

Marta Riesco y Antonio David Flores Instagram

Antonio guarda silencio, en sus redes cuelga imágenes intentando demostrar que pasa de todo y de todos, incluída Marta. La periodista sigue muy enamorada y ha aguantado lo indecible… hasta que no pudo más. Los ataques de ansiedad primaron sobre los sentimientos,

Si es verdad que fue Rocío la que echó a la calle a Riesco, es fácil de entender que lo hizo con el consentimiento de su padre. Fue la mano que mece la cuna de una relación que no debía tener futuro.

Aún así, aunque surgieron rumores de crisis, ni Antonio ni Marta salieron al paso de los mismos y mantuvieron un perfil bajo sin conceder declaraciones o exclusivas que aclararan la situación.

Realmente, su ruptura ha sido inesperada, pilló a casi todo el mundo por sorpresa, nada hacía presagiar un final como este. Para la reportera es un nuevo disgusto, en apenas dos meses se quedó sin trabajo televisivo y sin pareja. Vive de su labor como influencer, que se sepa, no tiene otros ingresos.