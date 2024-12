El mayor deseo de Raphael: reencontrarse con su público

El cantante Raphael, de 81 años, continúa ingresado tras sufrir el pasado martes por la tarde un accidente cerebrovascular. El artista ha sido trasladado del Hospital Clínico San Carlos de Madrid al 12 de Octubre, donde será sometido a "más pruebas para determinar el origen del proceso neurológico que presenta", según el último parte médico difundido.

Siguiendo las indicaciones médicas, RLM, su oficina de representación ha confirmado vía Instagram que sus conciertos previstos en Madrid para mañana día 20 y el sábado 21 de diciembre, en el Wizink Center, se han cancelado. Con ellos, ponía el broche final a su gira Tour Victoria. Es por ello que, según fuentes cercanas al artista, su gran deseo sea reencontrarse con su público.

Su agencia ha destacado que "Raphael se encuentra bien, tranquilo y con una actitud muy positiva. Agradece profundamente el interés y las innumerables muestras de apoyo recibidas desde todos los rincones del mundo". "Ha pasado la noche en planta, tranquilo, consciente y acompañado de sus hijos", según han informado este miércoles fuentes del entorno del artista.

El artista fue investido este mes de diciembre doctor "honoris causa" por la Universidad de Jaén: "Mi voz ha sido siempre mi mejor aliado, permitiéndome explorar mis límites y evolucionar constantemente. Nunca me ha interesado ser simplemente un cantante que suena bien, siempre he intentado ser un intérprete que conmueve, sacude y despierta sentimientos, porque en la música, como en la vida, lo esencial no es la perfección, sino la verdad. Y en esa búsqueda de autenticidad es donde reside el verdadero poder de la interpretación", aseguró entonces.