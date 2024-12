Última hora del estado de salud de Raphael tras sufrir un fallo cardiovascular, en directo

El cantante Raphael dio un susto tremendo a todos sus seguidores y seres queridos este martes. El artista se encontraba durante la tarde en el Teatro Príncipe Gran Vía junto con David Broncano grabando una entrevista para 'La Revuelta' cuando comenzó a sentir molestias.

Ante la gravedad, tuvieron que llamar a los servicios de emergencias, presentándose en el lugar una ambulancia que le trasladó de inmediato a un hospital a eso de las 19:30 horas de la tarde, como detallaron fuentes policiales a 'El Español'. El cantante salió por su propio pie a la ambulancia. El primer diagnóstico que se ofreció fue un fallo cardiovascular.

El comunicado de 'La Revuelta'

El propio programa de David Broncano emitió un comunicado horas después explicando lo sucedido: "Lamentablemente, Raphael se ha encontrado mal durante la grabación del especial de Navidad y no hemos podido llevar a cabo el programa como estaba previsto. Ha salido por su propio pie del teatro y por el momento sólo sabemos que le han llevado al hospital, así que le mandamos un beso grande y deseamos que se mejore rápido y poder volver a recibirle pronto".

En el mensaje, donde explicaban cómo sucedió todo, también añadieron que el programa que se emitió durante la noche del martes no se grabó en la misma jornada que Raphael tuvo el problema de salud: "El programa que estamos emitiendo esta noche lo grabamos el pasado viernes 13 de diciembre".

La actualización del estado de salud de Raphael

Horas después, el cantante se encuentra "bien" y está siendo sometido a varias pruebas, según confirmaron a EFE fuentes de RLM, su oficina de representación, que explicaron que el artista parece haber sufrido un episodio "transitorio". Se le realizarán pruebas adicionales este miércoles para "descartar cualquier cosa", pero insistieron en que en el entorno del artista están "muy tranquilos" y que lo ocurrido ha sido "pasajero".

Raphael ya ha sido visto por un neurólogo, pero permanece ingresado para continuar hoy miércoles con más exámenes, indicaron estas fuentes. La familia de Raphael no ha querido dar datos sobre su evolución, aunque espera poder informar a lo largo del día.

Familia y amigos estuvieron a su lado desde el primer momento

El primero en llegar fue Manuel Martos, que mantuvo una extensa charla con una sanitaria la zona de urgencias. También se le pudo ver hablando por teléfono de manera continua. Poco después llegó al Hospital Clínico San Carlos de Madrid Jacobo, el hijo mayor del artista, también muy pendiente de su teléfono móvil.

Raphael, ingresado tras sufrir un accidente cerebrovascular en la grabación de La Revuelta Borja Sánchez-Trillo Agencia EFE

Apoyándolo de modo incondicional, esta mañana en torno a las 10.00 horas Raphael ha recibido las nuevas visitas. Su mujer, Natalia Figueroa, su hijo menor, Manuel, y su nieta Manuela de Arenzana -hija de Alejandra Martos- han llegado juntos al hospital y han lanzado un mensaje tranquilizador. "Ahora venimos a verle" ha comentado su esposa con una sonrisa, mientras la hija de su hija -así le gusta llamarla al artista-, cogida del brazo de su abuela con gesto protector, ha asegurado que se encuentra "bien". "Todo bien gracias" ha añadido Manuel optimista al acceder al centro médico para ver a su padre y poder dar la última hora sobre su estado, según informa Europa Press.

Natalia Figueroa visita a Raphael en el hospital Antonio Gutiérrez Europa Press

Carlos Herrera ofrece más datos

El presentador radifónico, que tiene una estrecha relación con el cantante, compartió más datos sobre su estado de salud durante su progama: "Es una de esas noticias que nos ha dejado a todos un poco preocupados, pero también con algo de alivio", comenzó diciendo, aunque aseguró que está fuera de peligro. "Raphael pasó la noche en el hospital, pero ahora está bien. Se trató de un episodio transitorio, algo que parece que ha superado con éxito", afirmó el periodista.

"A pesar de su edad y de la preocupación generada por el incidente, la vitalidad y el carácter de Raphael siguen siendo indomables", subrayó Herrera en COPE. "La Navidad en Televisión Española sin Raphael no es Navidad", afirmó durante la emisión. "Son días de mucho trabajo para él", explicó el periodista en su programa. El cantante tiene una agenda muy apretada estos días, este mismo lunes estuvo en 'El Hormiguero'.

Al enterarse de su problema, Pablo Motos también quiso informar de lo sucedido durante su entrevista a Antonio Orozco: "Para quien no se haya enterado, Raphael, que estuvo aquí ayer, ha sufrido un infarto cerebrovascular, un ictus, haciendo una grabación para ‘La Revuelta’. Se lo han tenido que llevar". El cantante también quiso mandar un mensaje de ánimo a su compañero de profesión: "Nos hemos quedado en shock. Hemos puesto algunos mensajes, pero no me han podido contestar. Raphael es uno de los artistas más increíbles que he conocido y es, con bastante diferencia, el artista más fuerte. Ojalá se ponga bien".

En 'El Hormiguero', horas antes de su fallo cardiovascular, habló de su estado de salud con Pablo Motos: "Yo estoy bien, me he cuidado. Solo una vez que no me cuidé y menudo viaje me pegó la vida. Antes de lo que me ocurrió y de tener que ser trasplantado, no me cuidaba. Hace 22 años me dieron una segunda oportunidad y desde entonces me cuido muchísimo. Ahora está todo fantástico", decía, haciendo alusión al trasplante de hígado que le practicaron en 2003.

Raphael, que ha tenido unos días muy intensos, tenía una importante cita este mismo viernes y después el sábado con sus fans en el WiZink Center. Aquí tenía previsto despedirse de ellos para emplazarles para la próxima temporada de conciertos, que comenzaría en mayo de 2025.