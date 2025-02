Meghan Markle y sus "indirectas" a la familia real británica

Meghan Markle ha vuelto a las redes sociales con fuerza. La duquesa de Sussex estrenó perfil de Intagram hace unas semanas y desde entonces es frecuente que comparta contenido: imágenes de sus proyectos como la docuserie de Netflix y el próximo lanzamiento de sus productos bajo la marca As Ever, así como su momentos destacados de su vida familiar.

La exactriz tiene muy claro lo que debe de publicar en redes y cómo hacerlo. No deja nada a la improvisación, tanto cuando pone de manifiesto el amor incondicional a su marido, el príncipe Harry, o sus hijos, como para dar visibilidad a sus proyectos. Por supuesto, también su "guerra abierta" contra la familia real británica. Aunque, eso sí, no lo hace abiertamente.

Su última publicación es buena prueba de ello. Markle ha compartido la imagen de un mural hecho por ella misma en el que deja reflejados distintos momentos de su vida. Y, por supuesto, ni rastro de la familia de su marido... al menos directamente.

En el mural de Meghan Markle aparecen fotos de su día a día, de sus recetas y de consejos de moda que mostrará en la serie "Con amor, Meghan", de Netflix. También hay imágenes con su familia: en una de ellas aparece junto al duque de Sussex, también ha un dibujo de su hijo mayor Archie y fotos con sus perros, dejando claro cuáles son sus prioridades y sus personas favoritas.

También se distinguen imágenes de su nueva marca As Save, etiquetas y eslóganes con los que Markle se siente identificada. Incluye además algunas frases que no dejan indiferente como: "No quiero estropearte el final, pero todo va a salir bien", "no puedes hacer feliz a todo el mundo, no eres un bote de Nutella" o "mantente cerca de las personas que son como el sol".

Para evitar comentarios críticos, la duquesa ha decidido cerrar los comentarios de sus publicaciones. Una forma evidente de blindarse a la opinión pública.