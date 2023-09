El mensaje cifrado de Silvia Bronchalo en su última visita a Daniel Sancho

Silvia Bronchalo ha dejado su vida en España aparcada para estar al lado de su hijo, Daniel Sancho, acusado del asesinato de Edwin Arrieta. Desde que conoció la noticia y en el mismo instante en el que el joven chef de 29 años podía recibir visitas en prisión, la madre se ha instalado a su vera para poder visitarle a diario. Así lo ha hecho salvo una excepción, dejándole claro que velará por el cumplimiento de todas las garantías y que no le faltará apoyo entre rejas, llevándole desde dinero hasta libros para hacer más confortable su estancia presidiaria. Pero todo apunta a que la exmujer de Rodolfo Sancho está preparando ya su salida del país asiático para regresar a España, dejando ahora al actor al cargo de la situación.

Silvia Bronchalo Gtres

El próximo 3 de septiembre está prevista la llegada de Rodolfo Sancho a Tailandia, lo que muchos entienden también como el momento de la vuelta de Silvia a su hogar. De hecho, este jueves 1 de septiembre faltó a su cita con su hijo, precisamente porque se había reunido con altos cargos de la policía tailandesa en la isla de Koh Phangan, donde tuvo lugar el trágico asesinato. Estaría informándose en primera persona de los avances y dejando todo cerrado ante su inminente partida, preocupándose en que los responsables del caso traten de la mejor forma posible a su vástago, pero sin exculparle del truculento crimen del que confiesa ser autor.

Pero este viernes ha vuelto a cumplir con la promesa de acudir cada mañana a llevarse enseres y provisiones para su sustento entre rejas. Lo hacía con su habitual mochila, pero algo ha cambiado respecto a las otras diez veces que ha recorrido el mismo camino. Tras terminar su encuentro con su hijo, al ser preguntada por los profesionales que le esperaban a la salida, ha zanjado todas las cuestiones con un tajante “adiós”. Nunca antes lo había pronunciado, lo que es entendido por muchos como una despedida no solo del día en cuestión, sino definitiva hasta nueva orden, pues se lee entre líneas que está a punto de regresar a España.

Silvia Bronchalo (R) speaks to Thai prison officials during a visit to her detained son Daniel Sancho Bronchalo at a prison in Koh Samui island, southern Thailand, 21 August 2023. SITTHIPONG CHAROENJAI EFE

“Seguramente Silvia Bronchalo aproveche el fin de semana para viajar y volver. De hecho, a mí me consta que Rodolfo Sancho no tiene ninguna intención de coincidir con Silvia allí”, asegura Gema Fernández desde ‘Así es la vida’. Pero si su “adiós” ha pillado a muchos por sorpresa, también lo ha hecho el mensaje que rezaba impreso en su camiseta. “Even more love”, que podría traducirse como “Cada vez más amor”, lo que vendría a ser una declaración de intenciones en el caso de su hijo que, a pesar de lo que ha hecho, el cordón umbilical nunca se rompe y siempre estará a su lado incondicionalmente velando por su integridad y seguridad.