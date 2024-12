Así fue la primera toma de contacto del Rey Juan Carlos y Bárbara Rey: “Te voy a dar mi número”

Ya solo quedan unas horas para que Bárbara Rey conceda la que se prevé como una de sus entrevistas más explosivas en televisión. La vedette ha respondido a unas 260 preguntas sobre diferentes asuntos, desde el enfrentamiento con su hijo Ángel Cristo Jr. hasta su polémica relación con el Rey Juan Carlos I, y sus respuestas verán la luz esta noche en “¡De viernes!”.

“No pienso callarme nada”, avisa la actriz, consciente de la repercusión y consecuencias que pueden tener sus declaraciones, especialmente las que afectan a las más altas esferas del Estado: “Espero que no me quiten de en medio”.

Entre las respuestas más incendiarias que ya han visto la luz se encuentra una relativa a sus encuentros íntimos con don Juan Carlos I: “Me pude haber quedado embarazada del Rey desde el primer día”.

Además, en un avance emitido en el programa “Vamos a ver” se muestra también a Bárbara Rey explicando cómo llegó a ser amante del Rey y cómo se produjo esa primera toma de contacto. “Fue él quien dio el primer paso. Me llamó por teléfono y me dijo: ‘Hola, soy el Rey’. Te voy a dar mi número’”, recuerda la vedette, que también desvela que sus primeros encuentros con él tuvieron lugar en el Palacio de El Pardo, “la casa de Franco”, como ella la llama.

Un lugar en el que tuvo la oportunidad de ver al Rey Juan Carlos I en plena acción, hablando con líderes internacionales y magnates sobre sus negocios o asuntos estatales.

Bárbara Rey en su entrevista en "¡De viernes!" Mediaset

“Había un teléfono negro y le escuché hablar de temas de petróleo, no sé si eran comisiones porque hablaba en clave. No tengo ni idea, tampoco me ponía a escuchar qué cosas hacía con el petróleo. Todo me parecía normal”, expone la actriz.

Aunque siempre ha sido un secreto a voces del que no ha hecho falta ninguna confirmación oficial, será la primera vez que Bárbara Rey se sincera tan abiertamente y públicamente sobre su relación con don Juan Carlos I, una relación que ya quedó expuesta hace solo unos meses tras la publicación por parte de “Ok Diario” de unas grabaciones de voz que no dejaban lugar a dudas. Audios en los que se escucha a los protagonistas manteniendo una conversación de lo más cómplice, empleando calificativos como “cariño” o “mi amor” que confirmarían que su relación iba más allá de la pasión o la amistad.