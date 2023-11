Miguel Bosé advierte a Pedro Sánchez: “La traición se paga pronto y muy cara”

Miguel Bosé está de plena actualidad estos días con el estreno de su docuserie en Telecinco, sus numerosas colaboraciones televisivas, el traumático asalto que sufrió este verano en su residencia de México… Pero también continúa en la cresta de la ola informativa por no callarse aquello que considera necesario que se diga. Su opinión no siempre ha contado con el respaldo popular, pero eso no impide al cantante expresar sus pensamientos, menos ahora que considera que la integridad de España está en peligro. Esto le ha empujado a tomar las riendas de su cuenta personal de Instagram para arremeter duramente contraPedro Sánchez, muy molesto por plantearse la posibilidad de una ley de amnistía.

Miguel Bosé Instagram

Los acuerdos que el líder de los socialistas ha firmado con Junts para asegurarse su hueco en La Moncloa incluyen una futura ley de amnistía que perdone sus delitos durante los intentos separacionistas catalanes. Esto lo entiende el artista como una “traición” y no ha dudado en dejar constancia de su parecer ante su horda de fieles en las redes sociales a través de un contundente mensaje. De hecho, para hacer más firme su posición, ha preferido redactar su escrito completamente en mayúsculas, lo que en el mundo virtual se interpreta como un comunicado en pleno estado de enfado.

"Arrieros somos"

“La traición se paga. Y se paga pronto y muy cara. Aquí tenéis una muestra de lo poquísimo, por no decir nada, que le importamos al Gobierno de Sánchez y a toda su camarilla. Pero arrieros somos… apoyo absoluto e incondicional a toda la gente que baja a diario a las calles a pelear por su soberanía, su identidad y su país. Siempre…”, escribía Miguel Bosé. Su tajante mensaje aparece junto un vídeo de Pedro Sánchez y su equipo en el Gobierno en el que negaba que la amnistía no era posible, al ser anticonstitucional. Algo muy similar a lo que apuntaba hace tan solo unos días atrás el actor Jaime Lorente, que también quiso hacer evidente su rechazo a estas estrategias políticas.

El cantante se acaba de someter a una delicada operación en la espalda que le ha llevado a estar ingresado en el Centro Médico Teknon de Barcelona durante cuatro días. Todo este tiempo ha estado pendiente de la actualidad política, aunque lo hacía guardando silencio y reposo. Pero este miércoles ha terminado estallando contra Sánchez y su polémica ley de amnistía, generando un acalorado debate en las redes sociales. La reacción de muchos de sus seguidores ha sido inmediata. Han aplaudido sus palabras y la valentía de haberlas expresado en público libremente, a sabiendas de que otro sector se le iba a echar encima. Así ha sido y no han faltado quienes le han criticado por no respaldar el triunfo de la izquierda y sus aliados. También los ha habido más neutros, que le recomendaron no entrar en estas controversias y centrarse mejor en compartir su faceta artística.