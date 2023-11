Miguel Bosé se somete a una delicada operación

Miguel Bosé ha sufrido un nuevo bache de salud. Después de varios problemas en su voz, el artista ha pasado por quirófano. En esta ocasión, por un problema de salud distinto. Según revela la revista Semana, Miguel Bosé ha sido intervenido quirúrgicamente en una prestigiosa clínica de Barcelona para no perder movilidad. Al cantante ahora no le quedará más remedio que dar un frenazo en seco y parar su agenda para recuperarse.

No eran un secreto los problemas de espalda que Miguel Bosé tenía desde que sufrió un grave accidente de tráfico por el que se le aplastaron varias vértebras, siendo hace muy poco cuando contó que "necesitaban refuerzo". "Las vértebras aplastadas de hace veintitantos años no aguantaron más", explicó hace algunas semanas. Una dolencia que le ha provocado fortísimos dolores y por los que se ha puesto en manos de los mejores. Poco después, empezó un bajón por el que todo se ha acelerado y que, por supuesto, le preocupa. No quiere que se vea afectada su movilidad a sus 67 años, ni por lo que respecta a su trabajo ni a su vida personal.

Durante el mes de octubre, Miguel Bosé se vio obligado a cancelar algunos de sus proyectos como, por ejemplo, la promoción de su libro, "Historias secretas de mis mejores canciones". El cantante puso nombre y apellidos a su problema de salud: una hernia discal severa, que provoca un gran entumecimiento y que le lleva a descansar sine qua non. "La serie de Miguel Bosé también ha quedado pospuesta. Retomaré todo cuando sea posible", confesó entonces.