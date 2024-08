Miquel Valls defiende a ‘Espejo Público’ tras las acusaciones de Carmen Borrego

Desde hace unos meses la controversia está muy presente en la familia Campos, especialmente en relación con el embarazo de Alejandra Rubio. Esta situación ha sido una fuente constante de noticias y exclusivas para los medios de comunicación, que han cubierto cada detalle, ya sea en televisión o en revistas. Recientemente, el programa de Antena 3, 'Espejo Público', se hizo eco de un supuesto veto de Alejandra a su madre, Terelu Campos, y a su tía, Carmen Borrego, en un homenaje a la matriarca de la familia, María Teresa Campos.

La noticia generó una inmediata reacción por parte de Carmen Borrego, colaboradora del programa 'Vamos a ver' en Telecinco. Borrego ha desmentido enérgicamente la información difundida, acusando a 'Espejo Público' de "inventar cosas". Esta declaración ha encendido la chispa de una polémica que se ha desarrollado en directo.

En respuesta, Miquel Valls, copresentador del programa de Susanna Griso, defendió con firmeza la credibilidad del programa y el trabajo de su equipo. "Por alusiones, tenemos que decirle a Carmen Borrego que este programa no se inventa información", afirmó Valls durante la última emisión. El periodista subrayó que el equipo había "consultado con múltiples fuentes para verificar" la noticia, sugiriendo que si Borrego prefería evitar hablar sobre las relaciones familiares, el problema podría estar en su forma de manejar la situación y no en el trabajo periodístico del programa. "Si ella una vez más lo que quiere es correr un tupido velo y no entrar en las relaciones que se están viviendo en su familia, el problema igual lo tiene ella y no nosotros", afirmó.

La situación sin duda alguna se ha convertido en el tema central durante la sección 'Más Espejo', donde se ha abordado las portadas de revistas que presentaban a Terelu Campos, y se discutió el presunto veto. Valls cerró el debate invitando a los demás colaboradores a opinar, dejando claro que 'Espejo Público' se mantiene "firme" en la veracidad de su cobertura. Por su parte, la escritora Beatriz Miranda fue clara con todo este asunto: " Me hecho gracia lo de que no quiere hablar sobre su hijo. Que no vaya de digna, porque vive de esto. Admito que yo pensaba que con el fallecimiento de María Teresa, iba a morir también la fama de sus hijas. De repente, ha nacido una estrella, que es Alejandra Rubio. Ellas le tendrían que estar muy agradecidas. Les va a garantizar un sitio a su madre y a su tía en los medios".