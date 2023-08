Miriam Sánchez, en coma inducido para obtener pruebas neurológicas

La colaboradora televisiva,Miriam Sánchez, ingresó en un centro hospitalario de salud mental con carácter urgente. Así lo ha anunciado en ‘Fiesta’ el televisivo Pipi Estrada, que también ha hecho público que se encuentra en coma inducido. Durante el programa, su expareja ha mostrado la preocupación que siente por su hija en común.

Miriam Sánchez, que llevaba un tiempo alejada del escenario público, se encuentra en un delicado estado de salud y ahora es peor que nunca. No es el primer personaje público que reconoce abiertamente necesitar ayuda. En su momento, Jorge Javier Vázquez confesó que iba todas las semanas a un psicólogo y que “para mí es una terapia, como ir al gimnasio”.

Ahora la situación de la televisiva ha sorprendido por la gravedad con la que la han intervenido en el centro hospitalario. “Me enteré anoche que había sido ingresada en la mañana de ayer. Le han provocado un coma inducido para tener pruebas neurológicas”, ha anunciado Pipi Estrada sobre su expareja.

Miriam Sánchez en una imagen de archivo Gtres

Se trata de unos momentos muy duros para la familia en los que el periodista ha querido recalcar que “estaremos para darle la fuerza suficiente a mi hija. Que pueda salir adelante, es una gran madre, una gran persona y se merece todo lo mejor”, expresó con preocupación por su hija que tan solo tiene 16 años.

Y es que, Miriam Sánchez, según ha relatado Pipi Estrada en ‘Fiesta’, estuvo con su hija un día antes del ingreso. “Estuvieron cenando juntas. Mi hija cenó con ella el día anterior y me llamó. Me dijo: 'Papi, no sé qué le pasa a mi madre, me dice cosas raras'. Le dije que tuviera paciencia. Mi hija me dijo que no podía más y se vino a casa y la dejó ahí. Al día siguiente, de forma voluntaria ingresa”, relata preocupado los hechos con el deseo, pese a que hacía ya un tiempo no mantenían relación, de que se recupere cuanto antes.

Aunque Miriam Sánchez se alejó hace tiempo del foco mediático, fue en noviembre del pasado año cuando protagonizó un percance con la policía. En aquel momento la televisiva había salido a una discoteca del centro de Madrid. Por estar molestando a algunos clientes los de seguridad le pidieron que abandonara el local. Tras su negativa, y mostrando síntomas de nerviosismo, llegaron unos agentes para tratar de convencerla a abandonar el lugar y fue entonces cuando la Miariam Sánchez acabó por morder a uno de ellos.