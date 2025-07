Gloria Camila, destrozada tras escuchar las palabras de la madre de Michu: "Es lo más hiriente que me han dicho"

Gloria Camila ya se encuentra en Madrid tras haber disfrutado del fin de semana con su sobrina María del Rocío en Cádiz. La hija de Ortega Cano, cumpliendo con su palabra, viajó hasta la localidad andaluza para reencontrarse con la pequeña y pasar tiempo juntas tras la muerte de Michu. Junto a la hermana de José Fernando, Rocío Flores y José María, el hijo menor del diestro y Ana María Aldón.

Gloria Camila responde a la familia de Michu

Este domingo, Gloria Camila ha vuelto a su puesto de trabaja en "Fiesta" y ha contestado a la familia de Michu tras su incendiaria entrevista en "¡De Viernes!". "Han ido a hablar de mi sin conocerme. Me han dolido muchas cosas, pero no quiero entrar. Esto ya se acaba", comenzaba diciendo la hija del torero en el programa tras las durísimas acusaciones de Tamara.

Gloria Camila en "Fiesta" Telecinco

Intentando mantener la compostura, la hermana de Rocío Carrasco ha escuchado todo lo que se ha dicho sobre ella y su familia en los últimas días. "Hablan mal de mi familia y siguen", señalaba Gloria Camila, reafirmándose en que tanto Inma y Tamara, madre y hermana de Michu, quieren minutos de televisión. "No tenían relación con María y exponer a una menor para hacer caja me parece lamentable", ha insistido la joven. "Me interesa el bienestar de la menor. No se tiene que exponer aquí, sino en un proceso judicial", ha zanjado sobre el asunto.

Sobrepasada por la situación

En una conversación con "Fiesta", Inma ha vuelto a la carga contra los Ortega. "La Rocío es lo que me preocupa, estoy esperando a ver qué paso dan ellos. Ortega, ni voz ni voto. Gloria le tratará bien al principio, luego le manipulará como a todos, es muy fuerte la pava. Tamara no me contesta, si tuviera dos millones de euros, le tendría pegada al tobillo", dice la madre de Michu.

Estas palabras han dejado en shock a Gloria Camila, que no se esperaba que hablase así de ellos. "Entre llamarme pava, faltarnos al respecto y decir que voy a manipular a mi sobrina. Lo voy a dejar en manos de los abogados. No se merece que le conteste", ha expresado la joven sin poder contener la emoción, totalmente sobrepasada.

"Es que es lo más hiriente que me han dicho hasta ahora. Están atando todo el rato en vez de velar por la protección de esta niña. No nos dejan hacer. He alucinado por completo con las faltas de respecto que se pueden permitir. Me he quedado en shock", ha declarado Gloria Camila, añadiendo que "tengo un hermano dolido y nunca acierta una, tengo que velar por la niña".

Volcada en su sobrina

Tras su visita Cádiz, Gloria Camila está volcada en María del Rocío. "Ahora me necesita más que nunca. Estoy en calidad de tía", ha declarado la joven, dejando bien claro que gracias a su hermano puede disfrutar de su sobrina siempre que quiera y no necesita el permiso de la familia de Michu. "Ella no sabía ni lo del marcapasos y era su madre. No tenía relación con Michu", ha zanjado sobre la madre de su excuñada, sin querer entrar en más detalles.