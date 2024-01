De la actuación sorpresa de Bárbara Rey al discurso de Terelu Campos: nos colamos en el fiestón de Eduardo Navarrete por su 30 cumpleaños

Eduardo Navarrete ha alcanzado las 30 primaveras y quiso celebrarlo como lo hace todo en su vida: a lo grande. El diseñador reunió a sus amigos y familia en el Florida Park de Madrid para sorprenderlos con una gran fiesta en la que no faltó de nada: desde un sorteo de juguetes eróticos hasta las actuaciones estelares de Lara Sajen, la Terremoto de Alcorcón o Loles León, que interpretó la célebre canción en la que grita a los cuatro vientos lo mucho que le apetece comerse un buen…

Loles León y Víctor Gutiérrez, junto a Eduardo Navarrete en su 30 cumpleaños Carlos Sempere

Sin embargo, fue la intervención sorpresa de Bárbara Rey lo que dejó atónitos a todos los presentes, incluido el propio Navarrete. A pesar del complicado momento que atraviesa a raíz de su enfrentamiento público con su hijo, Ángel Cristo Jr., la vedette quiso rendir este homenaje a su amigo y volvió a hacer una demostración de talento sobre el escenario entonando algunas de sus canciones más conocidas. Eso sí, no faltaron lo que muchos han considerado ataques velados a su primogénito, encubiertos en halagos hacia su otra hija: "A Sofía, a mi Sofi como yo la llamo, la quiero tanto… Esa mujer, maravillosa. Es un ser extraordinario. Es un ser de luz que yo he tenido la suerte de que Dios la ponga en mi vida. A veces en la vida ocurren cosas duras, pero yo siempre estoy agradecida porque mi Sofía es una bendición de Dios y me compensa por todo lo que pueda ocurrirme o me haya ocurrido en la vida".

Bárbara Rey actuó en el 30 cumpleaños de Eduardo Navarrete Carlos Sempere

Precisamente, fue su hija la encargada de continuar amenizando la velada a los mandos de la mesa de mezclas, poniendo a bailar a todos los asistentes durante una fiesta que se alargó hasta altas horas de la madrugada.

Sofía Cristo en el 30 cumpleaños de Eduardo Navarrete Carlos Sempere

Entre los asistentes destacados que estuvieron al lado de Eduardo Navarrete en este día tan especial para él, se encontraban Pepón Nieto, Arturo Valls, Valeria Vegas, Susi Caramelo, Marta Belenguer, Asier Etxeandía, que también interpretó una canción; Víctor Gutiérrez, deportista y diputado en el Congreso por el PSOE; Alejandra Rubio o Terelu Campos, que aceptó subir al escenario para compartir una emotiva felicitación al anfitrión. "Gracias por abrirme las puertas de tu casa y dejarme estar en tu vida", respondió él en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Terelu Campos y Alejandra Rubio en el cumpleaños de Eduardo Navarrete Carlos Sempere

Lo cierto es que no faltaron las lágrimas a lo largo de toda la velada, sobre todo en el caso de Navarrete, abrumado por el cariño recibido de parte de sus seres queridos, que coinciden a la hora de definirlo como "puro amor" y esperan pasar junto a él los próximos 30 -y los que queden- años de su vida. ¡Felicidades!