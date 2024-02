Mónica Cruz: "La vida me ha dado muchos regalos de los que poder aprender"

Absolutamente discreta con su vida privada, lo cierto es que a Mónica Cruz no le hace falta sacar a pasear sus relaciones para conseguir la atención mediática. A la danza llegó de la mano de Joaquín Cortés, forjándose en los escenarios de todo el mundo y llenando estadios de fútbol con miles de personas. Sus primeros contactos con la moda fueron en casa de su abuela y consolidó esta pasión de la mano de Giorgio Armani, quien se encargó del vestuario de los shows de Cortés y quien les medía personalmente en su estudio. Y acabó en la interpretación por la puerta grande, con la serie «Un paso adelante» que fue uno de los mayores éxitos de su época, vendiéndose a más de 60 países. Hace unos días, la bailarina presentaba la colección que, junto con su hermana Penélope, han creado para la firma Geox. Ambas han conseguido forjar un tándem creativo que ya se ha probado con éxito en otras marcas y que resultará del agrado de mucha gente que, como la propia Mónica, haya descubierto la magia de un chubasquero.

¿Es más de chubasquero o de paraguas?

Me he tirado media vida mojándome y ahora me he dado cuenta de que aquello fue una tontería mía que me duró media vida. No hay cosa más cómoda que un chubasquero, sobre todo si eres madre. Yo creo que la preocupación de que mi hija se mojara me ha hecho cambiar de opinión.

En la colección que presenta participan las dos hermanas, ¿cómo se organizan?

Trabajar juntas es muy fácil, porque la comunicación que tienes con tus hermanos no la tienes con nadie más. A veces buscamos ideas por separado y cuando nos juntamos para compartirlas resulta que son las mismas. Además, a las dos nos gusta involucrarnos mucho en estos proyectos y elegimos desde los colores a los botones o las cremalleras, que no quita para que luego estemos abiertas a escuchar a los verdaderos profesionales de esto, que nos dan también su visión de negocio.

Diseñadora, bailarina, actriz… es difícil definirla.

Yo soy bailarina. De ahí me viene todo. La danza me llevó a UPA y la importancia que tiene la moda en la danza me llevó al diseño.

¿Es más difícil ser bailarina o actriz?

La danza es un proceso que no tiene fin. La técnica la tienes que estar ensayando todos los días. Una actriz se puede permitir estar sin trabajar y sin formarse, pero un bailarín no puede, porque si paras tres días el cuerpo se acomoda. Dentro del mundo del deporte, es de lo más duro. Cuando escucho las horas que entrenan los futbolistas me quedo loca. ¡Nosotros tenemos que entrenar doce horas al día y hasta los sábados!

Uno de sus primeros contactos con la moda fue de la mano del diseñador Giorgio Armani. ¿Cómo lo recuerda?

¡Pero si esto yo nunca lo cuento! Tengo tantas anécdotas de aquellos años. Llegamos a Milán y nos llevaron a su estudio, donde tiene una pasarela y apareció él a medirnos a todas las bailarinas de Joaquín. Hizo verdaderas joyas que él todavía conserva, algunas tienen mi nombre. Yo flipaba, porque imagínate el panorama. Una vez, actuábamos en la Piazza Navona y Joaquín, que nos cuidaba mucho, pidió que nos pusieran unas cortinas para crearnos un camerino para cambiarnos y, en un momento determinado, se abrieron aquellas cortinas y aparecieron Naomi Campbell, Claudia Schiffer y Elle MacPherson preguntándonos si se podían cambiar con nosotras. Ese era el nivel a diario y yo, que me fijo mucho porque siempre he sido muy viejuna para eso, lo observaba. A mí la vida me ha dado muchos regalos de los que poder aprender.

Como su primera escena en UPA.

Yo que no había hecho interpretación me toca empezar con Lola Herrera. Decidí aprovechar al máximo la situación. Tenía delante de mí a esa señora. Veinte años después, cuando retomamos la serie, otra vez mi primera secuencia fue con ella. Fue como cerrar un círculo.

Con la maternidad asentada, ¿la vamos a ver más?

Yo habría tenido muchos hijos, pero para mí con ellos se para el mundo. A mi hija la tuve en un momento donde pude parar porque tenía otros trabajos vincualdos con el diseño que no me exigían estar lejos de ella. Sé que sería muy infeliz si tengo que dejar a un bebé recién nacido.

¿Le gusta ponerse al límite?

La gente se piensa que soy muy cagona… y, bueno, sí, es cierto. Yo veo a la gente en una montaña rusa y no entiendo para qué se suben ahí. Pero ese programa me ha ayudado a superar miedos que en la vida jamás habría podido imaginar.