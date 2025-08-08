Paula Echevarría: «Enamora trabajar con William Levy»

Paula Echevarría ha dado el salto de Asturias a Marbella, como acostumbra a hacer cada verano, para celebrar su 48 cumpleaños en la llamada Ciudad del Canto sin dueño. La actriz vive un buen momento, ya que este viernes se estrena la serie «Arcadia», en la plataforma VIX. En una entrevista que Paula concede a LA RAZÓN, en el marco de Starlite Occident, significa que «esta serie tiene todos los elementos para enganchar acción, amor y venganza, combinados con muchas tramas. Ha sido muy especial grabar con William Levy. El equipo ha sido fantástico». La serie promete ser todo un éxito. Entre otras cosas tiene el aliciente de mostrar al protagonista más popular de «Café con aroma de mujer» con Paula, la actriz de «Velvet», que se hizo muy popular también en Latinoamericana.

Paula se refiere a todos los detalles de la grabación que se hizo en Tenerife el año pasado. «Tengo mucha ganas que la veáis. Lo hemos disfrutado mucho y al estar todos fuera de casa hemos hecho mucha piña. Luces y sombras en Arcadia. ¿De William qué te digo? Pues que es maravilloso y divertido. Enamora. Es muy fácil trabajar al lado suyo». La asturiana es consciente del tándem que hacen: «Es verdad que hay mucha expectación en torno a la serie, por lo que tú dices de dos personajes que han marcado tendencia en las series que citas. Pero bueno a ver cómo reaccionan ahora la audiencia cuando vean la serie».

Falsas apariencias

Paula interpreta el papel de Irene. En «Arcadia» se narra la historia de Pablo (William Levy), un entrenador del equipo juvenil de lucha canaria que vive tranquilamente junto a su hijo Bruno en un lugar llamado Arcadia. Pero este vecino, de apariencia tranquila y afable, esconde un pasado violento y oscuro. Un día huyó con Bruno, algo que la madre de su hijo, Valeria, nunca le perdonó. Cuando ella reaparece en sus vidas, Pablo se ve obligado a afrontar los fantasmas del pasado, la destrucción de su paraíso y de su nueva historia de amor con Irene. «El papel que hago yo al lado de William Levy representa la luz. Irene es luz pura. Hay una parte muy oscura en la trama que la fuerza de Irene intenta contrarrestar. Todo lo que ella conlleva, vía pueblo, amigos, es pura luminosidad y es un papel muy agradecido. Viví, interpretativamente hablando, un contraste, muy amplio entre los dos mundos de esta serie».

Paula Echevarría con vestido rojo. Gtres

Paula dice que no le costó ponerse de nuevo delante de una cámara después de cinco años. de parón. Mucha gente se pregunta porque desde que Paula tuvo a Miki, su segundo hijo, apenas ha aparecido en películas y series, y ella no se ha cansado de precisar en cada entrevista que «la decisión de no hacer series y películas ha sido absolutamente personal. No se cansa de repetir que ha priorizado su vida privada. Y he estado donde quería estar. No hay más esquinas sobre esto».

Una adolescente cómplice

Ella misma se jacta orgullosa de la familia tan bonita que ha formado con Miguel Torres con el que lleva desde 2018. La pareja se conoció en 2010 cuando Paula, aun estaba casada con el también cantante David Bustamante. Poco tiempo después de que Paula y David dieran su relación por terminada, la presentadora y el exfutbolista se daban una oportunidad. Tras vivir los primeros meses de su amor a distancia, él dejaba el fútbol y se mudaba a Madrid. Desde entonces no se han vuelto a separar. Miguel se ha convertido en un apoyo fundamental para Paula Echevarría. Como ella misma dice: «Es el mejor compañero de viaje que una puede tener». Su andadura juntos está llena de viajes, de buenos momentos y de muestras de amor en redes sociales, siendo una de las parejas más consolidadas del momento. ¿Y de mi niña qué te cuento? Es maravillosa ya la veo como una igual hasta intercambiamos atuendos».

Miguel Torres y Paula Echevarría. Gtres

Como todos los años Paula celebró su gran fiesta de cumpleaños, en el recinto de Starlite. Son 48 años que ella misma ni se cree: «Los años ahí están y pesas de verdad que se notan. Estoy feliz no puedo celebrarlo en otro sitio mejor que Starlite que viene mi familia y mis amigos” Como buena Leo, se autodeclara la reina del horóscopo y no escatima palabras para hablar de los regalos que le han hecho. «Muchas cosas, la verdad. Los años, aunque pasen, hay que celebrarlos siempre y yo feliz me han regalado mucho amor bombones, flores y comida rica. Miki, mi niño me ha cantado el cumpleaños feliz, y ha soplado las velas conmino: Son cuatro añitos ya y lo mejor de todo, es poder estar en estas fechas entre familia. Yo no quiero regalos, quiero que me quieran. Me enamoro del amor. Hoy estoy aquí con mis padres en este concierto de Tom Jones. Ellos llevan 57 años juntos y es pura felicidad verlos, mi padre en la silla de ruedas y dándolo todo. Esto es el gran regalo que tengo, ver su vitalidad y el amor que se tienen entre ellos. Un lujo y un ejemplo a seguir para mis hijos», concluye.