El sueño de cobrar sin currar

También es mala suerte: confía en Koldo y le sale alcahuete. Confía en Ábalos y le traiciona con «la Carlota se enrolla que te cagas». Confía en Santos Cerdán y ahora está en Soto del Real, y no precisamente de vacaciones. Confía en Paco Salazar y de repente le salen sarpullidos de acusaciones sexuales. Y ahora, para completar la faena, la Guardia Civil investiga al susodicho por malversación. Leo: «Una jueza de Dos Hermanas ha ordenado que se investigue el contrato que el exdirigente socialista mantuvo con el Ayuntamiento de esta localidad. Según una denuncia de Vox, percibió 2.000 euros sin asistir a su puesto mientras trabajaba en Madrid para el PSOE». El Apolo de la Moncloa necesita urgentemente un asesor de confianza que le oriente en la selección de manos derechas y, de paso, de manos izquierdas, que ahora hasta Junqueras juega a ponerse levantisco con el cuponazo. Quizá le vendría bien Rappel o ChatGPT.

Leo: «Hacienda devolvió a Cerdán más de 11.000 euros en diez años». ¿Podría presentarme alguien a su asesor fiscal? Porfa

Otra cosita: parece que lo de cobrar sin ir al curro no es tan solo un vicio (otro) de las señoritas de compañía de Koldo y Ábalos colocadas en empresas estatales. Dicen que van a tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Hacen mal: para qué quitarles la ilusión a las groupies o mises que quieren hacer carrera siguiendo a sus ídolos roqueros de la política nacional. Ah, las ilusiones. El ministro de Transportes Óscar Puente sueña con desentenderse de una vez del latazo de los trenes para dedicarse a tiempo completo a tuitear. Y qué decir de la Yoli: anhela que su paisano Amancio Ortega la coloque en Zara de diseñadora en cuanto la despidan de la Moncloa. Este bufón tiene otras ilusiones, claro. Leo: «Hacienda devolvió a Cerdán más de 11.000 euros en diez años». ¿Podría presentarme alguien a su asesor fiscal? Porfa.