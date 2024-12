El motivo del llanto de Anabel Pantoja

La Navidad es época de celebración pero también de nostalgia por los que ya no están. Anabel Pantoja, que está a punto de cumplir su primer mes como mamá, no ha podido evitar la emoción al recordar a su padre Bernardo Pantoja. La influencer ha disfrutado de un plan de tarde en solitario, que ha calificado en redes de "mi momento", y que ha consistido en ver una película al tiempo que degustaba chocolatinas. Un plan perfecto que, sin embargo, la ha producido nostalgia por la ausencia de su padre, quien falleció hace ya dos años.

Ese es el motivo por el que la sobrina de Isabel Pantoja ha roto a llorar. "Es verdad que odio la Navidad, pero hay momentos que echo muchísimo de menos a los que ya no están y a los que no puedo ver por distancia", asegura la colaboradora de televisión. "Odio la Navidad, os lo juro que la odio, pero las películas tan bonitas, las decoraciones, la gente toda junta, todas las familias, los amigos... es que mira qué bonito", destacaba sin poder controlar la emoción.

Anabel Pantoja y su padre Bernardo. instagram

El nacimiento de su hija, Alma, también le provocó una sensación similar al no poder compartir ese momento con las personas que tiene lejos. "Por Dios, esto no me lo esperaba", comenzaba diciendo mientras la pequeña Alma lloraba de fondo. "Muchas gracias, de verdad", continuaba mientras explicaba que acababa de recibir un desayuno y dos ramos de flores. "Es que acabo de recibir dos ramos de mis amigas de Sevilla. Uno es para mi madre", revelaba.

"Las echo mucho de menos", confesaba finalmente Anabel Pantoja.

Hace unas semanas, la influencer le dedicaba un conmovedor mensaje a su padre: "Papi, yo sé que estás viéndole, pero es increíble cómo estás presente en tu nieta, así que para mí y todos los que te recordamos nunca te irás de aquí. Porque ella sigue llevándote en su rostro, para siempre a su abuelo Bernardo. Y darte las gracias infinitas, porque sin ti, Alma no existiría".