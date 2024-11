Anabel Pantoja envía un sentido mensaje a su padre fallecido tras el nacimiento de su hija Alma: "Sin ti, no existiría"

Anabel Pantoja ya es madre. La influencer y su pareja, el fisioterapeuta David Rodríguez, dieron la bienvenida a su hija Alma el pasado sábado 23 de noviembre, y tal y como anunciaron a través de sus redes sociales. “Acabas de tatuarte en nuestra piel para los restos”, comentó la sobrina de la célebre tonadillera en su cuenta oficial de Instagram, en una tierna imagen en la que posaba con su novio y su recién nacida.

Ni que decir tiene que la influencer es ahora una bomba de sentimientos,y desde que la pequeña Alma llegó al mundo ha compartido con sus casi dos millones de seguidores todas las emociones que la han embargado, empezando por un mensaje de agradecimiento al padre de la niña.

“No la has parido ni la has llevado dentro 9 meses. Pero has sido el mejor compañero y padre que he podido tener para esta aventura. Juro que cada vez que te veo y te miro con ella, digo: ‘Dios, estas dos personas son mi familia’”, escribió Pantoja en su perfil de Instagram.

Poco después compartió un vídeo en el que aparece llorando a lágrima viva, abrumada por las felicitaciones que ha recibido de parte de sus seres queridos, incluidas sus amigas de Sevilla, a las que por cuestiones de distancia hace tiempo que no ve. “Las echo mucho de menos”, comentaba entre lágrimas.

En este momento dulce que atraviesa tampoco puede evitar acordarse de su padre, Bernardo Pantoja, que falleció en noviembre de 2022. Anabel lamenta su ausencia más que nunca y le encantaría que el hermano de la tonadillera hubiera podido conocer a su nieta, pero promete que le hablará de él y que sabrá quién era su abuelo.

Anabel Pantoja recuerda a su padre tras el nacimiento de su hija Redes sociales

“Papi, yo sé que estás viéndole, pero es increíble cómo estás presente en tu nieta, así que para mí y todos los que te recordamos nunca te irás de aquí. Porque ella sigue llevándote en su rostro, para siempre a su abuelo Bernardo. Y darte las gracias infinitas, porque sin ti, Alma no existiría”, dice Pantoja, dando a entender que su pequeña se parece a su padre.

La reacción de Isabel Pantoja

Según ha revelado Antonio Rossi en “Vamos a ver”, la tonadillera felicitó a su sobrina e incluso hizo una videollamada con ella. Isabel Pantoja ha querido estar presente con Anabel de alguna forma en este momento tan importante para toda la familia y no ha dudado en interesarse por la bebé, a diferencia que el nuevo embarazo de su hija Isa, con la que no mantiene relación y a la que no ha felicitado por la noticia.