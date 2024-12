El parte medico de Anabel Pantoja tras dar a luz: medicación y una importante recomendación

Anabel Pantoja atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Ella y su pareja, David Rodríguez, dieron la bienvenida a su hija Alma la semana pasada, un nacimiento que ha llenado de dicha y alegría a toda la familia. Pero pese a esta dulce etapa, la sobrina de la tonadillera debe hacer frente a diferentes complicaciones propias del parto y completamente normales, pero que no dejan de resultar algo molestas.

“Aún sigo con secuelas y me quedan físicas y no físicas porque todo te emociona. Todo te da felicidad o a la vez te afecta o te vienes abajo. Es un estado que solo las mujeres que pasamos por ahí sabemos”, decía días después de dar a luz a su primogénita.

Como es lógico, Pantoja se está sometiendo a todas las revisiones pertinentes tras el parto, y cumpliendo a rajatabla con los consejos e indicaciones que su médico le comparte. Influencer como ella sola, publica cada nuevo detalle relativo a este momento en sus redes sociales, y acaba de desvelar su nuevo parte de salud tras su última visita a la clínica.

Anabel Pantoja necesitará medicación para hacer frente a algunas secuelas tras el parto, aunque una de las recomendaciones más importantes que el médico le ha prescrito tan solo pasa por cuidar su alimentación y comer tres piezas de fruta diarias.

Anabel Pantoja, tras recibir el alta Instagram

“Es algo que no hago desde que era chica, así que ahora como tengo que dar ejemplo me he comprado melón, uvas y peras”, dice Pantoja mientras muestra orgullosa su fruta, dispuesta a cuidar su alimentación para recuperar la figura previa a quedarse encinta.

Tal y como ella ha confesado en varias ocasiones, le está costando más de lo esperado habituarse a las secuelas del parto, especialmente las relacionadas con sus zonas más íntimas.

“Hoy estoy un poco mejor. Ayer fue un día muy crítico para mí ahí abajo. No podía hacer nada. Era un dolor impresionante que no se puede describir. Era como fuego, después de una semana de dar a luz. Estaba jodida porque encima es que no podía coger a la niña, dormirla porque a la hora de andar y hacer esfuerzo era peor. Menos mal que mi madre y David estaban a tope porque sino, no sé cómo lo hubiera hecho”, reveló hace poco.

Pero ningún contratiempo es capaz de borrar la sonrisa de la cara de los felices papás, sobre todo teniendo en cuenta que la niña les está haciendo este nuevo camino de la paternidad muy fácil: “Quitando este problemilla que tengo ahí abajo, que me está costando un poco para hacer todo con la niña, pues bien. Come un montón y está siendo muy fácil porque ella nos lo está haciendo muy fácil. Cada día es algo nuevo. Ella es nuestra profesora, ella nos marca y nos guía. Está para comérsela”.