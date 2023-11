Muere el hermano de Bárbara Rey: Sofía Cristo llora la muerte de su tío en su semana más complicada

Nuevo varapalo para la familia de Bárbara Rey. En su semana más complicada tras la entrevista de Ángel Cristo Jr. en "¡De viernes!", Sofía Cristo ha recibido en directo la llamada de su tía para anunciarle que el hermano de su madre acaba de fallecer. Rota de dolor, la DJ ha anunciado la triste pérdida: "Justo hoy".

"Me acaba de llamar mi madre. Ha muerto mi tío. Me lo acaba de decir", ha comunicado en directo en "Espejo Público". Como la hija de la vedette ha explicado, "llevaba muchos años mal". "No tenía una relación muy estrecha con él pero mi madre ha pasado toda su infancia con él, claro, es su hermano", ha revelado la Sofía Cristo sobre la triste e inesperada pérdida. "Joder, esta semana son demasiadas cosas", se ha lamentado la DJ.

Sofía Cristo anuncia la muerte de su tío, el hermano de Bárbara Rey, en "Espejo Público" Antena 3

"Estoy rota por mi madre. Parece que viene todo junto. No porque se haya ido mi tío, él ha malvivido, estaba enfermo de salud mental, pero es mi madre. Y esto ahora de repente para mi madre no puedo explicar lo que significa. La llevo viendo sufrir toda la vida", ha confesado entre lágrimas Sofía.

Sobrepasada por toda la situación y por la entrevista que se emitirá hoy de su hermano en Telecinco, la DJ ha sido muy clara: "Yo estoy bien, a mí me una muy bien, mi vida es fantástica, he trabajado mucho, me levanté un día quieren cumplir mis sueños y lo he conseguido y lo sigo consiguiendo pero hay cosas que duelen y esto pues ahora, de repente… Es por ella, para mi madre no puedo explicar que significa y no la quiero ver sufrir". "Me encanta estar aquí me siento muy respetada, me siento valorada, yo he hecho mucha televisión pero un día decidí que había un determinado tipo de tele que no me sentaba bien. La tele me ha dado muchas cosas bonitas pero no quiero que se me vea así, no quiero el morbo pero yo soy autentica y bueno...", ha relatado Sofía sobre cómo puede estar viéndola su madre llorando en directo. "Que no tengo nunca ningún sentimiento de culpa", ha declarado sobre su madre y la difícil situación familiar por la que están atravesando en estos momentos.