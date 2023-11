Sofía Cristo, muy tajante, se posiciona al lado de Bárbara Rey y desmiente la versión de su hermano: "Allá cada uno con su conciencia"

Esta noche se emite en "¡De viernes!", el nuevo programa de Telecinco, la entrevista íntegra de Ángel Cristo Jr. cargando contra su familia. Por primera vez en solitario, el hijo mayor de Bárbara Rey ha decidido romper su anonimato y contar su versión de la historia familiar en televisión. Aunque solo se ha emitido el avance, el hermano de Sofía Cristo ha provocado un gran cisma entre el clan por sus polémicas declaraciones sobre la vedette y la DJ.

Esta entrevista parece que ha pillado por sorpresa a Bárbara y a Sofía, que se encuentran en shock por lo que esta noche va a contar Ángel sobre ellas. "La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. Yo he visto a mi madre gastarse mucho mucho dinero en el casino. Pueden ser desde 100 euros a 30.000 euros en una noche", declara el hermano de la DJ sobre la vedette en la entrevista. Sobre su hermana, el primogénito del domador de leones asegura que "desde los 13 no tenía ni idea de lo que ocurre en casa porque está 24 horas drogada".

Bárbara Rey junto a sus hijos, Ángel y Sofía Cristo, en una imagen de archivo GTRES

Bárbara Rey, después de conocer la traición de su hijo, reapareció públicamente muy afectada y cabizbaja. A pesar de las bombas que su primogénito ha soltado sobre ella y su familia, la vedette prefirió no entrar en una guerra mediático contra él. La que sí se ha posicionado y ha mostrado su total rechazo ha sido Sofía Cristo, otra de las protagonistas de esta historia. La DJ, sin pelos en la lengua, no ha dudado en condenar la decisión de su hermano de conceder una entrevista contra su madre.

Aunque Sofía Cristo ha dejado claro que no piensa hablar mal de Ángel, sí que ha expresado que "no estoy de acuerdo con lo que ha hecho, me parece injusto y mal". "Yo no he vivido eso y he vivido en la misma casa", ha desmentido categóricamente la DJ sobre la versión de su hermano de su infancia, reiterando que, aún así, "es el hijo de mi madre y jamás hablaré mal de mi hermano". La hija menor de Bárbara Rey ha querido dejar bien claro que desconoce los motivos por los que su hermano ha concedido su primera en entrevista en "¡De viernes!" pero que "cada uno que haga lo que necesite hacer y allá cada uno con su conciencia" . Para terminar, muy seria, se ha posicionado al lado de la vedette en este enfrentamiento familiar: "Mi madre para mí es la mejor madre del mundo, es Dios, siempre lo he dicho".