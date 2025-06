Muere el padre de Finito de Córdoba: el triste adiós de Arantxa del Sol y la carta de su hija Lucía a su “yayo”

El dolor es inmenso ahora para Finito de Córdoba, tras haber perdido a su padre. Melitón Serrano Palaciosha fallecido a los 86 años tras estar batallando contra una larga enfermedad. Un duro revés para la familia del torero, que en estos momentos se encuentra haciendo piña para comenzar un duelo que se atisba complicado.

A lo largo de la jornada de este viernes, cuando se ha dado a conocer el trágico desenlace, familiares y amigos del diestro y su progenitor han inundado las redes sociales con mensajes. Escritos que recuerdan cómo era y el privilegio de haber podido compartir junto a él momentos inolvidables que les marcaron en sus vidas y que mantendrán por siempre su memoria viva. Así lo ha hecho su nuera, Arantxa del Sol, como su hija Lucía, con emotivos mensajes de despedida en el que homenajean su importante figura y acercan su persona a aquellos que no lo conocían tanto.

Lucía, la nieta de Melitón, destrozada tras su muerte

La hija mayor de Finito de Córdoba y Arantxa del Sol ha sido de las primeras en tomar los mandos de sus redes sociales para decir adiós a su abuelo de forma pública. Lo hace a través de una desgarradora carta que ha emocionado a propios y extraños y que ha cosechado un sinfín de mensajes de condolencias y muestras de cariño hacia la familia: “Probablemente mi yayo fue la primera persona que me subió a un caballo. Siempre ha sido un hombre de los que dejan huella, de los que marcan y calan hondo. Un hombre puro, sincero y duro como el cemento hasta el final. Y muy cabezón… tanto, que incluso en sus últimos momentos no dejaba de repetirnos ‘no te rindas nunca’”, comienza.

Lucía Serrano ha rescatado de sus enseñanzas una de las más importantes de su abuelo: “Eso es lo que nos enseñó: a luchar siempre, pase lo que pase y a no rendirnos jamás. Siempre te recordaré con tu canoa loca, tu gorra de campo, tus motes imposibles… y, por supuesto, con esa calvita que tanto me gustaba pintar. También te recordaré viendo a papá en los tendidos y en los tentaderos, celebrando cada uno de sus logros con esa emoción tan tuya. Ahora serás su ángel de la guarda y seguirás protegiéndole”.

Termina con un emotivo adiós, en el que no faltan los agradecimientos: “Ahora solo me queda darte las gracias por todo lo vivido contigo, por tu amor y tu cariño y por picarme las mejores naranjas con aceite y azúcar del mundo. Siempre me sabrán a esos buenos momentos contigo. Te prometo que seguiré montando a caballo y que algún día, allá donde estés, nos verás galopar a Ángela y a mí con los potrillos que nos has regalado. Te quiere, tu Lucy / Linita Morgan / Damita”, se despide.

Arantxa del Sol elogia a su suegro

A la espera de que Finito de Córdoba recupere fuerzas y se vea capaz de hablar sobre su padre en público, quien sí lo ha hecho ya ha sido su esposa. Arantxa del Sol tenía un acto programado en su agenda profesional y no pudo eludir su responsabilidad. Es por eso que acudió al acto promocional en Madrid, pese a haberse producido la muerte de su suegro horas antes: “Hoy es un día un poquito duro, porque ha fallecido mi suegro esta mañana”. Destaca el difícil duelo que afronta en estos momentos su marido y el resto de la familia, pero la necesidad de acudir con su compromiso profesional: “La tristeza va por dentro. Mi marido está con mis hijos, pasando estos momentos, que son duros”.