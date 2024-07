La mentira de Finito de Córdoba a Arantxa del Sol para salvar su matrimonio

Ana Herminia se ha cansado de callar. La novia de Ángel Cristo ha querido poner sobre la mesa la supuesta relación que ha mantenido con Finito de Córdoba a espaldas de su mujer, Arantxa del Sol. Después de meses jugando al despiste y cebando un romance que no llegaba a materializarse con detalles, este viernes finalmente ha decidido tirar de la manta y dejar de proteger al que creía su amigo. No quería poner en un aprieto al diestro, aunque quizá lo mejor para eso hubiese sido no filtrar sus presuntos encuentros a la prensa. Pero una vez que ya ha cometido el primer error, sumó varios más mintiendo no solo sobre lo que hubo entre ellos en el pasado, sino también sobre los límites de su amistad. Pero hay una gran mentira que le pesaba dentro y que no ha aguantado guardar más. Un secreto que ha estallado a modo de bomba en el plató de ‘De viernes’, pues era cierto que las fechas nunca habían cuadrado.

Aunque en un primer momento negó que entre ellos pasase algo que se extralimitase de la estricta amistad, su versión cambió con el paso del tiempo. Unas fotos de ambos en el pasado removieron el avispero y al final comenzó a ceder en su testimonio. Ahora se ha lanzado al vacío y lo ha confesado todo, incluso las mentiras que ella ha contado para protegerle a él, a la vez que las mentiras que habría contado Finito de Córdoba para salvar su matrimonio con Arantxa del Sol. En un primer momento decía que cuando se conocieron y surgió algo, ella tenía 17 años. Ahora ha puntualizado que, en realidad, cuando eso pasó tenía 19 años. ¿A qué viene este baile de cifras? Ana Herminia asegura que el torero le pidió que mintiese en ese detalle para que su esposa no echase cuentas y descubriese que había solapado presuntamente su romance con su matrimonio.

“El secreto es que efectivamente el año que yo vengo acá es el año que él se casa, en el 2001”, ha desvelado al final Ana Herminia. Un detalle importante, pues estaría desvelando que su affaire coincidió con los planes de boda con Arantxa del Sol. Algo que la novia de Ángel Cristo asegura que no conocía y que se enteró de su intención de pasar por el altar a través de los medios de comunicación y no porque él se lo confesase: “Yo me entero que él se casa porque mi madre estaba viendo la tele y por ahí me entero”, asegura, además de describir el dolor que sintió al descubrir sus planes de pasar por el altar con la presentadora, a quien nunca llegó a conocer en persona. No al menos hasta que comenzó ‘Supervivientes’ y coincidieron en el set de maquillaje en una de las galas. Sí que dice haber compartido ocio con los hijos del matrimonio, cenando o viendo los toros, aunque los pequeños no la recuerden.