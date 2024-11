La hija de Arantxa del Sol y Finito de Córdoba habla de su sufrimiento y sus esperanzas

El resurgir de Arantxa del Sol después de más de 20 años alejada del foco y los platós de televisión prometía ser un momento glorioso para la presentadora. Su salto en helicóptero para aventurarse a ‘Supervivientes’ iba a ser su vuelta a la primera línea, como así se lo habían prometido, pero todo se torció cuando Ángel Cristo le crispó los nervios y ella tomó la equivocada decisión de solucionar el conflicto recurriendo a la violencia. Ella fue expulsada y se vetó su presencia en los platós de la cadena. Unas semanas al menos. Después hizo las paces. Quien más sufrió todo esto no fue ella, pues sabía dónde se metía y los riesgos que entraña este negociado. Peor lo pasó su marido, Finito de Córdoba, que se vio envuelto en una trama amorosa con Ana Herminia que le desagradó tanto que no volvió a pisar un plató, ni tan siquiera para recibir a su esposa cuando regresó de Honduras. También lo pasaron muy mal sus hijos, especialmente Lucía, quien ejerció de sustituta como defensora de su madre y quien ahora vuelve a tomar protagonismo por una entrevista y una emotiva carta.

Lucía, hija de Arantxa del Sol y Finito de Córdoba Supervivientes

Lucía Serrano, hija mayor de Arantxa del Sol y Finito de Córdoba -nuevo concursante de 'Bake Off'-, ha querido sincerarse sobre esta dura prueba a la que fue sometida su familia. Su exposición mediática después de décadas disfrutando del anonimato les posicionó en una situación delicada. Algo de lo que ha hablado con ‘Vanitatis’, poniendo sobre la mesa lo mal que lo ha pasado al ver a los suyos siendo vapuleados por la opinión pública e informaciones que ponían en jaque la armonía en su hogar: “Mi padre trabaja en un sector donde hay muchos detractores y mi madre, al ser una figura pública, también ha recibido críticas a lo largo de su carrera. Como hija eso era una de las cosas que más dolor me causaban, sobre todo por la frustración de sentir que no podía hacer nada al respecto. Por eso la oportunidad de ir a defender a mi madre en ‘Supervivientes’ y sacar las garras por ella me llenó mucho por dentro”, se confiesa.

Pero Lucía no lo tuvo nada fácil. Especialmente cuando su madre sobrepasó los límites y le asestó lo que después se definió como “tres puñetazos” a Ángel Cristo. “Siento que lo más triste que hay es que alguien utilice a los hijos para hacer daño a los demás. La familia de una persona no la puedes tocar. La familia es sagrada”, explica al ser preguntada por lo sucedido. Denuncia las malas artes del contrincante con el que se midió sus fuerzas su madre, aunque no quiere remover el pasado y reabrir viejas rencillas. Prefiere mirar al futuro y simplemente rescatar la lección de amor que ha obtenido de esta experiencia, al tener más claro la admiración que siente por sus padres. Y es que también habló de Finito de Córdoba, subiendo la apuesta y dedicándole una emotiva carta destacando que es “una persona pura que le pone corazón, esfuerzo y sacrificio a todo lo que le apasiona”.

Arantxa del Sol y Finito de Córdoba Instagram

A lo largo de su extensa carta, Lucía, la hija mayor de Arantxa del Sol y Finito de Córdoba agradece a sus padres la educación que ha recibido. También cómo le han enseñado “a perseguir lo que me hace feliz sin miedo a nada, sabiendo que siempre me sostendrán la mano”. Pero no solo a sus padres, también a su hermano Juan le ha dedicado unas palabras Lucía Serrano: “Desde que tengo uso de razón les pedía a mis padres que quería un hermano. Tengo la imagen de cuando mi madre le hicieron la ecografía y nos dijeron que era un niño. Me puse a abrazar a mi padre y a gritar de la emoción. Es muy inteligente y tiene una bondad… se entera de todo. Yo lo pasé muy mal cuando lo vi sufrir tanto después de que mi madre saliera de ‘Supervivientes’”, reconoce.