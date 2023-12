Nagore Robles promete “guerra” tras salir de una delicada operación

Nagore Robles tenía mucho miedo a pasar por quirófano, de ahí que haya tratado de evitarlo en la medida de lo posible. Sin embargo, los dolores de espalda eran tan fuertes que al final no le ha quedado más remedio que seguir el consejo de los médicos, que le indicaban la necesidad de someterse a una delicada operación. Lo peor ha pasado y ya se ha puesto en manos de los cirujanos a comienzos de esta misma semana. La intervención ha sido un éxito, aunque aún debe permanecer bajo cuidados profesionales hasta al menos el próximo jueves, cuando está previsto que reciba el alta hospitalaria, tal y como ella misma ha anunciado a través de sus redes sociales, donde promete que pronto estará “dando guerra” como tan solo ella sabe hacer. Eso sí, antes debe descansar y recuperarse por completo del revés.

Story de Nagore Robles Instagram

Mediante un carrusel de vídeos compartidos en los stories de Instagram, la exnovia de Sandra Barneda ha querido tranquilizar a sus incondicionales fans tras su paso por quirófano. Ha sabido mantener el cariño del público durante estas semanas en las que ha estado algo desaparecida, pero es que el dolor de espalda no le dejaba mantener su rutina con total normalidad. Ahora que comienza a ver el principio del fin de su calvario personal, ha querido agradecer a todos el cariño recibido, correspondiéndoles con buenas nuevas sobre su estado tras ser operada de un disco deshidratado y la hernia discal que le ha llevado a quirófano.

“Ha salido todo bien. Ya estoy en la habitación. Gracias por vuestros pensamientos. En nada estoy dando guerra. Besos”, decía tras haber salido de la operación a la que finalmente accedió, tras tres meses de incertidumbre y muchas dudas. Después, con el rostro marcado por el cansancio y el dolor sufrido, ha querido dar más detalles sobre su estado, tranquilizando a sus seguidores: “Hola, aquí estoy con mi madre parlanchina y mi amiga, pero quería pasarme por aquí para decir que he pasado buena noche”, decía a la vez que después reconocía que la noche no fue tan agradable, pues había “dormido muy poco” por culpa del dolor.

Eso sí, Nagore Robles ha estado en las mejores manos. No solo en quirófano, donde se le ha intervenido de un disco deshidratado y una hernia discal que estaban mermando su calidad de vida. También después de la operación, con un equipo de enfermeras que se han volcado en que tenga la mejor recuperación y minimizar en la medida de lo posible los habituales dolores: “Las enfermeras me han puesto antibiótico y paracetamol, un diazepam que me ha dejado ideal. Me he puesto de pie, he paseado como un gato y ya está. Va todo bien”, terminaba el parte médico improvisado de la presentadora, que por ahora está alejada de los platós de televisión a la espera de recuperar la salud, dejar los dolores en el pasado y afrontar nuevos retos profesionales que le ayuden a olvidar el infierno que ha vivido estos últimos meses.