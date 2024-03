Sandra Barneda presenta a su novia: su inesperada declaración de amor

Sandra Barneda no ha querido dar demasiadas pistas sobre el estado de su corazón, sobre si estaba o no ocupado, manteniendo sus relaciones sentimentales alejadas de miradas indiscretas. La más mediática que ha mantenido ha sido, sin duda, con Nagore Robles, aunque tras varios intentos fallidos al final decidieron emprender caminos por separado y tratar de ser felices cada una por su lado. Por sus vidas han pasado otras mujeres, unas con mayor o menor fortuna, y dejando más o menos huella en sus vidas. Pero a la vida de la presentadora ha llegado para revolucionarla Pascalle Paerel. Una joven bailarina con la que fue fotografiada en actitud muy cariñosa por las calles de Madrid y que hasta ahora no había sido presentada de forma oficial por la protagonista.

Sandra Barneda y Pascalle Paerel Gtres

La presentadora había preferido mantener el motivo de su renovada sonrisa en secreto y que la persona que le ha devuelto la felicidad se quedase en un discreto segundo plano. No quería hacer ruido y que la atención mediática echase por tierra sus intentos románticos. Lo consiguió, pues son contadísimas las veces que se han dejado ver juntas en público y siempre tratando de pasar desapercibidas. Pero han reclamado su hueco, a golpe de fenómeno viral, dejando claro que son muy felices al poder compartir su vida juntas. Por fin ya no tienen miedo al qué dirán y no ocultan sus sentimientos.

Sandra Barneda nunca antes había hablado sobre la bailarina que le ha devuelto la ilusión por el amor. Pero esta vez la ocasión bien merecía la pena, pues se trataba del cumpleaños de su amada y ha querido felicitarla con todos sus seguidores como testigos con una declaración de amor que ha dejado a muchos boquiabiertos: “Everyday is a Joy with you (Cada día es un disfrute a tu lado)”, le dedicaba la presentadora a Pascalle, con la que mantiene una relación de al menos un año ya, cuando aparecieron las primeras fotografías de ellas juntas por Madrid, abrazándose y entre arrumacos que no dejaba lugar a dudas de su vínculo.

Story de Pascalle Paerel y Sandra Barneda Instagram

Sandra Barneda ha querido animar su inesperada declaración de amor a Pascalle Paerel con un hashtag deseándole un feliz cumpleaños y un emoji de corazoncitos que enternece aún más el mensaje. Pero lo que más ha gustado a sus fans no ha sido tanto el escrito, sino también especialmente la imagen que lo acompaña: un selfie de la pareja sonriéndole a la cámara y demostrando que sus días son felices cuando están juntas compartiendo ocio, aunque hasta ahora han tratado de no hacer partícipes a nadie de su buen momento. Además, como remate final a un día mágico para ambas, la presentadora ha añadido una segunda imagen de su amada en una playa de ensueño: “Finde the balance is one of the most important things. I’ve found you. Happy Birtday (Encontrar el equilibrio es una de las cosas más importantes. Te he encontrado. Feliz cumpleaños)”, añadía para hacer su declaración de amor aún más aplaudida por todos sus seguidores, encantados de verla radiante de felicidad tan enamorada.