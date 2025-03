Sandra Barneda se sincera sobre su actual relación con Pascalle Paerel y desvela el error que cometió con Nagore Robles

Sandra Barneda es la última invitada al podcast "Entre el cielo y las nubes" de Laura Escanes. La presentadora de "La isla de las tentaciones" se sincera con la influencer y concede una de sus entrevistas más personales hasta la fecha.

Uno de los momentos de la charla entre la periodista y la creadora de contenido que más ha dado de qué hablar en las últimas horas ha sido la parte relacionada con su actual pareja, Pascalle Paerel, con la que mantiene una discreta relación sentimental desde hace un tiempo. Tras su sonada ruptura con Nagore Robles, con la que conformaba una de las parejas más mediáticas y consolidadas de la actualidad, la periodista volvió a encontrar el amor al lado de la bailarina. Muy sincera, Sandra Barneda ha confesado a Laura Escanes cual fue el mayor error que cometió en su relación con la Basauri.

"No puedes separar que eres un personaje público y que para muchas cosas te mojas. Intento estar ahí cuando es algo injusto, para bien o para mal. Ser un personaje público ayudas a mucha gente. No pretendo gustar a todo el mundo y, en cuanto a mi vida privada, estaría siendo fake si no mostrara algo de mi felicidad. Muestro a mi nueva pareja", explica Sandra Barneda a Laura Escanes.

"El creer que las relaciones son para toda la vida no es mi libro. Tengo parejas por capítulos de mi vida, que eso no es ni mejor ni peor. Ahora que estoy en un capítulo muy dulce de mi vida, mostrar a mi pareja generaba dos cosas", declara Barneda. Por un lado, qué le podría provocar a su pareja convertirse en una persona conocida, y por otro, cómo lo podría pasar si rompieran su relación en un futuro y la repercusión mediática que tendría. "Me dije que tenía que fluir, hago vida muy normal. La llevo a cenas, hemos estado en presentaciones y me está ocurriendo que la gente respeta mucho. ¿Por qué esconder algo bonito que te está pasando? Cuando tú terminas con alguien es una pérdida y recordamos cómo éramos y como somos. Cualquier cosa tiene que sumar. La vida es una escalada a mejorarnos. Me raya caer diez veces en la misma piedra", finaliza Sandra sobre el asunto.

Las palabras de Sandra a Laura

Antes de terminar su entrevista en el podcast, la periodista ha tenido unas bonitas palabras de respeto y admiración hacia Laura Escanes. "Creo que has superado bastantes injusticias que se han dicho sobre ti, y eso te ha hecho más grande", le dice Sandra a la creadora de contenido. "No es fácil ni lo que viviste ni llegar a donde estás, que solo eso demuestra tu valía como ser humano". Según explica Sandra, un día estaba trabajando en uno de sus programas y llegó a sentirse "muy incómoda" por escuchar comentarios sobre Laura. "Ni siquiera te conocíamos", recalca la periodista, lamentándose que "eso a veces, cuando trabajas en la tele, pues ocurre".

Aún así, Sandra Barneda reconoce que "he podido seguirte y me ha alegrado mucho que fueras capaz de evolucionar y mostrarte, y mostrarnos como tú eres". "Tiene mucho, mucho significado que estés diciéndome esto", responde Laura a la presentadora, muy emocionada por sus palabras.