Nagore Robles sentencia a Bárbara Rey: "No tengo ningún interés ni en hablar de esta señora"

Bárbara Rey vuelve a acaparar todos los titulares ante la inminente publicación de sus memorias. Las reacciones a este paso de la vedette no se han hecho de esperar y la última en pronunciarse sobre el asunto ha sido Nagore Robles, expareja de Sofía Cristo.

Nagore Robles, muy tajante con Bárbara

La influencer, muy tajante, no ha dudado en sentenciar a la madre de su ex. "Es que a mí, de verdad, siempre... No te voy a entender. Tú imagínate que yo te pregunto sobre alguien con el que tú estuviste en el pasado. Pues tú miras atrás y dices, pero ¿qué sentido tiene? Pues eso, ¿qué sentido tiene hablar de alguien que yo conocí hace 12 y 13 años? Ninguno", ha comenzado diciendo Nagore Robles.

Nagore Robles, implacable, sentencia a Bárbara Rey ante la publicación de sus memorias Europa Press

"Será su actualidad, que no es la mía, es una persona que pasó por mi vida hace 13 años, entonces yo no tengo ningún interés ni en hablar de esta señora, ni en que me pregunten por ella, ni nada de esto. No, porque es que pasó muchísimo tiempo. Entonces, cuando me preguntáis por esto es porque, bueno, pues hay que tirar, entiendo que hay que llenar el contenido de lo que sea. Pero es que esta persona pasó por mi tiempo, o sea, por mi vida hace muchísimos años", ha sentenciado la vasca, mostrándose de lo mas rotunda con Bárbara Rey.

Nagore Robles y Bárbara Rey durante un acto en Marbella en 2012 Gtres

Además, Nagore ha querido dejar claro que la vedette "no he formado parte de su vida". "No fue mi suegra, hay que decirlo. Ha pasado ya muchísimo tiempo y ya está. Y yo deseo que todo el mundo esté en paz, esté tranquilo, que tenga mucho trabajo y listo. Pero hay personas que pasaron por mi vida así, bueno, y que a día de hoy no la recuerdo y que no me interesa. Pero porque no tengo ningún interés, de verdad, en esto. Pero que le vaya bien a todo el mundo", ha declarado, desmarcándose por completo de Bárbara. Sobre si comprará sus memorias, la influencer ha sido muy clara: "Prefiero leer otro tipo de novelas".

Ángel Cristo Jr. contraataca

El hijo de Bárbara Rey, al igual que su madre, también tiene planeado sacar sus memorias. "Hay un manuscrito que ojalá pudiera salir a la luz, que ahí está su verdad. Y cosas que no ha contado ella, que sería muy interesante", explicó Ana Herminia, esposa de Ángel Cristo Jr. Según la nuera de la vedette, "no lo hace por respuesta ni nada porque está malito desde el viernes en cama y no se ha enterado de nada. Lo hace por plasmar todas sus cosas y todas sus vivencias y ya está".