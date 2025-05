La novia de Sandra Barneda da un importante paso en su relación y se afianza en España

Tras su sonada ruptura con Nagore Robles, Sandra Barneda rehizo su vida sentimental con la bailarina Pascalle Paerel. Mantienen una relación desde el año 2022 y aunque al principio la discreción parecía una máxima inamovible, con el paso del tiempo se van acostumbrando a las muestras públicas de amor.

La presentadora de formatos como “Supervivientes” o “La isla de las tentaciones” ha compartido varias imágenes con las que deja claro lo consolidada que está su relación, tal y como hizo el pasado 14 de febrero, el Día de los Enamorados. “La vida es bella. Disfruta el momento. El momento es siempre ¡Feliz San Valentín!”, dijo Barneda junto a varias fotografías en las que aparecía besándose con Paerel.

Sin embargo, hasta ahora nunca había publicado un vídeo, un paso que acaba de dar para bromear sobre lo difícil que le está resultando aprender el holandés, la lengua materna de su novia.

“Voy a jugar a algo con ella. Ella es Pascalle, mi pareja. Estoy tratando de entender un poco el holandés, porque ella es holandesa. Me va a decir alguna frase y yo tengo que adivinar qué es, a ver si lo voy pillando”, dice una extrovertida Barneda.

Eso sí, el rostro de Paerel no aparece en ningún momento en el vídeo, y su voz en off es la única prueba que demuestra que Barneda estaba jugando con ella a una prueba de holandés en la que, por cierto, no ha dado ni una. “Menos mal que existe el inglés”, reflexiona la presentadora, que de momento se comunica con su pareja en la lengua de Shakespeare o en español, idioma con el que Pascalle está más aventajada.

La bailarina holandesa pasa tiempo en nuestro país siempre que su agenda se lo permite, y así lo ha hecho este puente de mayo en el que ha disfrutado con Sandra Barnedade varios días libres para pasar en pareja.

De hecho, Paerel ha dado un importante paso que la acerca todavía más a Barneda, puesto que ha empezado a vivir de forma oficial a medio camino entre Ámsterdam y Madrid, tal y como señala en sus redes sociales. España era un destino al que acudía solo en vacaciones o fines de semana, pero ahora es una de sus bases junto a su tierra natal.

Es más, la bailarina ha puesto a la venta su piso de Ámsterdam por un precio negociable de 335.000 euros, una operación que podría reflejar su deseo de instalarse definitivamente en nuestro país o de buscar una casa más grande en Países Bajos.