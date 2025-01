Nos chupan la sangre, dice Arturo

Al conocido y reconocido doctor Cavadas, famoso por sus complejas operaciones quirúrgicas, le preguntaron en TVE qué medicina aplicaría a la política española y respondió tajantemente: “Eutanasia”. Y el cirujano añadió: “Está muy enferma. Se parece muy poco a la política de verdad. No estoy hablando de ningún color. Pero si la política son juegos florales infantiles y torturar el lenguaje para que una cosa parezca otra…Emplean un lenguaje de patio de colegio, esperando que una población de un coeficiente intelectual medianito se lo crea todo. Yo pensaba que la política era otra cosa”. Ahí está la clave: quieren que, en el caótico aluvión informativo/desinformativo de bulos y trolas, nos olvidemos de lo que era. Este bufón, que es marxista convencido, recuerda la frase del maestro Groucho: “Pueden parecer un idiotas y actuar como idiotas, pero no se deje usted engañar: son realmente idiotas”.

En tiempos de trampantojos recordemos que no conviene atribuir a la malicia lo que puede ser explicado como estupidez. Begoña Villacís está próxima a esta idea cuando dice: “La política actual es aburrida, tediosa, analfabeta, casi estúpida. Me produce mucho rechazo saber qué van a decir los de un lado y los del otro”. Hace tiempo se extendió la idea de que un gobierno idiota trata a sus súbditos como sus iguales, y probablemente tiene razón: somos idiotas. Fernando Fernán Gómez me dijo una vez: “En España no solo funcionan mal los que mandan, sino también los que obedecen”. Y Arturo Pérez-Reverte escribe en las redes: “La nueva aristocracia, la nueva clase dirigente que chupa la sangre a los demás, se llama política”. Si fuera actor en una tragedia griega, Arturo escucharía al coro de los adoradores de los Dráculas gritar: “Eso, eso, que nos la chupen”. Una dulce forma de eutanasia, ¿no, doctor Cavadas?