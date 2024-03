La novia de Ángel Cristo eleva el tono contra Bárbara Rey: "Te gusta mucho el dinero"

Ángel Cristo se está convirtiendo, junto a Carmen Borrego, en el gran protagonista de ‘Supervivientes 2024’ por sus continuas broncas y también por la alargada sombra de su madre, Bárbara Rey. Pero también está contribuyendo a que no se deje de hablar de él y sus entuertos más allá del concurso su novia, Ana Hermida, dispuesta a remover la polémica para que no caiga en el olvido. Y es que ha iniciado una cruzada en contra de su suegra, a la que ataca siempre que tiene un micrófono enfrente. Así lo ha vuelto a hacer en el plató que considera ya su casa, el de ‘De viernes’, donde ha acudido una vez más para defender a su pareja, lo que pasa inevitablemente por poner a la vedette en la diana de todos sus dardos.

Bárbara Rey Gtres

Bárbara Rey la acusó de haber filtrado la carta que envió a su hijo para pedirle perdón por meterle en un lío con la justicia y por el que tiene antecedentes penales por un delito de alzamiento de bienes. Ella lo niega, muy rotunda. Ofendida por señalarla le pide que deje de “estar amenazando” y, sobre todo, “deja de estar hablando de mí”, aunque lo cierto es que tan solo se ha pronunciado sobre ella el día después de la negativa de su vástago a leer su carta manuscrita en ‘Supervivientes’. Pero quizá con una vez sea suficiente para justificar cómo ha estallado la joven contra su suegra, con la que parece que nunca ha tenido un trato afable.

“Te digo una cosa, después de lo que oí y lo que dijiste que a mi novio le gusta el dinero… A ti es a quien le gusta el dinero. Durante muchos años tenías a todo el mundo amedrentado, pero a mí no. Tú sabes que lo que hablo de tu hijo es cierto. Mi novio tiene una hoja de antecedentes por tu culpa. Soy más fuerte que tú. Cuando amo, amo de verdad. Le he sacado de muchas cosas que tú no pudiste. Voy a seguir dando la cara y peleando como una leona por él”, prometía la novia de Ángel Cristo, dispuesta a todo por proteger a su chico, incluso de su propia madre.

Pero Ana Hermida se ve también en la obligación de defender a Ángel Cristo de otros enemigos, aquellos que ya se está granjeando en ‘Supervivientes 2024’, que no son pocos. El concursante no está haciendo buenas migas con sus compañeros, teniendo a Carmen Borrego como principal rival a tumbar. De ahí que se sienta en un ambiente hostil que le ha imposibilitado relajarse y soltar píldoras jugosas sobre Bárbara Rey, que es lo que la audiencia espera que suceda. Su novia explica por qué cree que no pasará: “Si Ángel viene a un plató de televisión y dice hasta aquí, tienen que respetarlo. Cortó con su madre. Él no se va a ‘Supervivientes’ para conseguir que siete personas le hagan de psicólogo. No pueden sacarle una entrevista porque Ángel habla cuando le da la gana. En el momento en el que se sienta en este plató y dice todo lo que dice, él corta de su vida a su madre”, dice tajante la nuera descontenta.