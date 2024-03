La novia de Ángel Cristo, sin piedad contra Bárbara Rey: “A esa señora se le debe caer la cara de vergüenza”

La propia Bárbara Rey se alegra de que el foco mediático se haya instalado sobre ella, aunque los motivos no sean, ni mucho menos, positivos. Las durísimas revelaciones de su hijo, Ángel Cristo, le han colocado en el ojo del huracán, mientras que a él le han valido como trampolín a ‘Supervivientes’. Allí el joven ha cumplido años, recibiendo como regalo una carta manuscrita de su madre pidiéndole perdón por meterle en un lío judicial por el que casi termina toda la familia entre rejas –a ella le han caído un año y ocho meses de prisión-. Él se negó a leerla, a la madre se le ha roto el corazón, mientras que la nueva, Ana Hermida, aplaude feliz por la determinación de su chico. Pero no se ha quedado en este gesto tan criticado, sino que también ha roto su silencio cargando con especial dureza contra su suegra, echando más leña a un fuego que ya amenazaba con descontrolarse y alcanzar cotas peligrosas.

Ana Hermida en plató Supervivientes

La que ejerce como defensora de Ángel Cristo en el plató de ‘Supervivientes’ se ha tomado muy en serio su tarea. Es por eso que ha querido ampliar el horizonte de posibilidades y canales de difusión para dejar claro lo que ha sufrido su pareja y lo mal que lo habría hecho Bárbara Rey con su hijo, motivo de su guerra abierta sin tregua. Algo que se ha avivado ante la negativa de él de leer la carta de su madre, la dura reacción de ésta contra su hijo y el hecho de culpar a su nuera de ser la responsable de filtrar la misiva de la polémica a la prensa. Esto ha hecho que Ana rompa su silencio y lo haga estallando como nunca antes para defenderse.

“Yo no saqué la carta. A mí me tendría que dar las gracias por cómo me culpó a mi hoy. Ella no va presa por mí, porque su hijo no iba a declararse culpable. Me debería dar las gracias de que su hijo esté vivo gracias a mí. Porque Ángel no quería, le daba igual. Y se lo rogué por su niña y por nosotros, que por favor yo lo necesito a mi lado”, ha desvelado Ana Hermida en una entrevista concedida en YouTube al programa ‘El canal de Ricky’. Una conversación inesperada, especialmente por las jugosas declaraciones que ha traído consigo. Especialmente aquellas fruto del calentón que le ha provocado ver las recientes palabras de Bárbara Rey culpándola de ser la responsable de la última filtración maliciosa a Telecinco.

El cabreo de la novia de Ángel Cristo va en aumento y termina dejando claro qué es lo que piensa sobre Bárbara Rey sin reparo alguno. Parece que las rencillas del pasado han ido acumulándose hasta que ahora han colmado un vaso que amenazaba con desbordarse: “Eso es lo que debería hacer esa señora, caérsele la cara de vergüenza. Ella sabe todo, absolutamente todo. A mí me pasa eso y es que me voy de España”, sentencia Ana Hermida sobre el entuerto que ha tenido la vedette con la justicia y que se ha saldado con una condena a casi dos años de cárcel. Y es que ella está molesta de que su madre ahora esté arruinándole el concurso a su pareja: “Ángel tubo que romper el aislamiento de ‘Supervivientes’ para declararse culpable de un delito que no cometió. Estuvo conectado en la madrugada y yo tuve que hacer magia para que le pudieran llegar las cosas, para que Ángel se pudiera conectar”.

La entrevista ha ido a más. Ana Hermida no solo se ha conformado con criticar a Bárbara Rey por su actuación como madre o reprocharle lo que ha hecho por su hijo ante su ausencia. También ha querido dejar evidencia pública de que estaría siendo víctima de un supuesto delito de amenazas por parte del entorno directo de la vedette. Así lo confirma ella misma ante la pregunta directa del presentador: “Sí. He recibido amenazas del círculo más cercano de Bárbara Rey. Me han advertido que deje de hablar y de decir mentiras. Pero eso pasó así, tal cual como te lo cuento. Y, si no, que me la pongan cara a cara y que nos pongan los cables esos, los que te dicen si estás o no mintiendo”. Pero, además de pedir un cara a cara público o un polígrafo en un plató para demostrar que su versión es la auténtica, no quiere cerrar su vendetta sin añadir que “hay algo más”. Se refiere a más problemas judiciales que dificultarán el horizonte a Ángel Cristo: “Consecuencia de una movida que se puede ver perjudicado y ahora aún más por los antecedentes”.