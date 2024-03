Bárbara Rey estalla contra Ángel Cristo por su imperdonable desprecio

Este martes, Ángel Cristo desaprovechó la oportunidad en formato regalo que le entregaba la organización de ‘Supervivientes 2024’ por su cumpleaños. Pensaron que recibir una carta de su madre, Bárbara Rey, con la que no se habla desde hace meses, podría ser el empujón que necesita para despegar en el concurso y dejarse de tantas rencillas con sus compañeros. Sin embargo, esta ocurrencia le sentó muy mal, rechazando tajantemente leer la misivamanuscrita de la vedette, en el que le pide perdón por el delito por alzamientos de bienes en el que le involucró y por el que tiene antecedentes penales. “No me gusta nada que me hayáis puesto una carta de mi madre, no me ha gustado, que sea la última vez, por favor”, le reprochaba a Carlos Sobera, dejando muy claro que “yo no necesito escuchar ninguna carta de mi madre, no tengo nada que escuchar de mi madre”, sentenciaba.

Esta rotundidad fue muy aplaudida por su pareja, Ana, desde el mismo plató de ‘Supervivientes’. No tanto por su hermana, Sofía Cristo, que considera un desprecio innecesario el hecho de no querer leer unas palabras escritas por tu madre en la que reconoce su culpa y trata de acercar posiciones. Al menos sí en el ámbito jurídico, aunque no se haga mención alguna sobre lo revelado en los platós y considerado una “traición”. Pero esta negativa a conocer el contenido de la carta -aquí podrá leerla- ha sentado mal, especialmente, a la propia Bárbara Rey, que ha roto su máxima de no hablar de su hijo o su nuera, dejando a un lado la mesura con la que ha tratado anteriormente ante los micrófonos estas cuestiones.

Bárbara Rey ha dejado claro la intencionalidad con la que fue redactada la misiva de la polémica: “La carta está ahí, es para él y para todas las personas que, en su momento, me ayudaron a través de mi contable, que fue el que lo decidió, porque yo no entiendo de números”. Con esto, la artista se reafirma en reconocer que ha cometido un delito por el que acepta una condena a prisión de un año y ocho meses de prisión, más la multa correspondiente. También se ha hecho cargo de la impuesta a sus hijos, aunque no les ha podido librar de sus propios antecedentes penales.

Y es que Bárbara Rey ha querido detallar este punto para dejar bien claro por qué pide perdón en su carta. No tiene relación alguna con lo expresado por Ángel Cristo en los platós de Telecinco, culpándola de vivir una infancia marcada por la violencia, los excesos y el chantaje al Rey Juan Carlos. Por ello, la actriz aclara que “no le pido perdón ni a mi hijo ni a nadie por nada que haya pasado fuera de ese momento y esa situación”. Y es que considera que la organización de ‘Supervivientes’ no llegó a informarle que esa carta ya la había leído él previamente, dado que fue una condición impuesta por él para aceptar el acuerdo que salvó a su madre de entrar en prisión, además de a él mismo y a parte de su familia. “Conforme cumplo más años, soy más importante, para lo bueno o lo malo. Lo importante es que habléis de mí”, se despedía.