Nueva alegría para Joaquín Prat: su hermana Andrea le hace tío de nuevo

Joaquín Prat no podría estar más contento y es que tiene fortuna en todos los terrenos de su vida, aunque siempre haya aspectos en los que seguir creciendo. En el terreno laboral no podrían irle mejor las cosas, pues la cadena ha confiado en él para sus nuevos proyectos para reformular su imagen, pero la audiencia parece también respaldar su desempeño. Además, en el amor la vida también le sonríe, ahora que está enamoradísimo de Alexia Pla, con la que acaba de celebrar su primer año de noviazgo. Y respecto a la familia, acaba de sumar un miembro más, algo que le llena inmensamente de felicidad.

Joaquín Prat siempre ha demostrado lo unido que está a su familia, especialmente a sus hermanos, aunque uno de ellos les ha dado serios problemas por culpa de sus adicciones. Pero el resto hace piña y siempre que pueden hacen coincidir sus agendas para crear nuevos recuerdos. Pero ahora al plan se unirá un nuevo integrante, pues su hermana Andrea, la pequeña del televisivo clan, acaba de dar a luz a su tercer hijo, con el que ha logrado formar su particular familia numerosa, como en la que ella misma creció.

Andrea Prat ha crecido en una casa repleta de actividad, donde los juegos y la diversión estaba aseguradas con la tropa de hermanos que formaba. Ahora ella y su marido, Jacobo Millán, han dado un paso más, pues han recibido a su tercer vástago. Se trata de una preciosa niña que será bautizada con el nombre de Gala, que en breve podrá conocer a sus dos hermanos mayores, Mauro y Hugo, quienes serán sus mejores compañeros de fechorías domésticas.

La expectación era máxima en el clan de Joaquín Prat, pues ya se contaban los días para conocer a la pequeña Gala Millán Prat. Fue en marzo cuando Andrea Prat anunció con felicidad su estado de buena esperanzo a través de las redes sociales, aunque su embarazo no estaba siendo tan fácil como los dos anteriores: “En unos meses seremos familia numerosa. Me encantaría decir que está siendo un embarazo precioso, pero me está dando bastante guerra. Saber que el bebé está bien es suficiente y yo espero estar a tope pronto”, decía feliz por ampliar la familia, aunque luchando con un hematoma intrauterino que le obligó a guardar reposo en los últimos meses de la gestación.