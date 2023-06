Joaquín Prat revive el drama de su hermano drogodependiente: “Un largo y tortuoso camino”

“El programa de Ana Rosa” ha vuelto a dedicar parte de su escaleta al problema al que se enfrentan unos vecinos a consecuencia de la okupación. Uno de ellos se ha quejado en directo que una de las personas que habitan de forma irregular en la vivienda que colinda con la suya es drogodependiente y, en algunas ocasiones, se ha mostrado agresivo con el resto de inquilinos. Un problema con el que Joaquín Prat, que los viernes sustituye a Ana Rosa Quintana como presentador, está más que familiarizado.

“La cosa es que, al ser mayor de edad, no se le puede obligar a ingresar en un centro de desintoxicación. Sólo puede ingresar si él quiere”, comienza diciendo el periodista. Llegados a este punto, cabe recordar que su hermano Federico padece drogodependencia y, por más esfuerzos que su familia ha hecho por ayudarle, no ha conseguido sacarle de esa espiral de autodestrucción.

“Es el drama de muchas familias en este país”, continúa Joaquín Prat, que ha recalcado lo difícil que es incapacitar a una persona en España: “Cuando no se dejan ayudar, a veces la única solución es emprender un largo y tortuoso camino hacia la inhabilitación”. Por si no había quedado suficientemente claro que ya no se refería al okupa, sino a su hermano, el presentador ha indicado: “Algunos ya tenemos experiencia en eso”.

Federico Prat en su entrevista en Canal 8 La Razón Canal 8

Fue el pasado verano cuando el problema que sufre su familia se hizo público, después de que su hermano se quejara ante los medios que no recibía ayuda económica y que vivía en la calle. Ante el escándalo, otra de las hermanas de Joaquín Prat decidió emitir un comunicado en el que explicaba el calvario por el que todos estaban pasando: “El propio Fede decidió vivir en el sur y continuar con su adicción. Durante todo este tiempo mi madre se ha hecho cargo y sigue haciéndose cada mes cargo del lugar en el que vive, y aunque ha tenido oportunidades, ha continuado inmerso en el mundo, terrible e inmundo, de las drogas. Ya no esperamos que algún día se cure, pero sí tener privacidad para seguir gestionándolo de la manera menos dañina para todos”.