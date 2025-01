Anabel Pantoja regresa a las redes sociales tras el ingreso de su hija

Anabel Pantoja está atravesando, sin duda, los que son los días más angustiosos de su vida. Lo hace desde una sala de espera del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde permanece ingresada su hija desde el pasado viernes, hace hoy una semana. Junto a la influencer está incondicionalmente su pareja, David Rodríguez, así como su madre, Merchi, que se han convertido en sus pilares para no sucumbir ante esta difícil adversidad. También se ha instalado en un hotel a escasos minutos del centro médico sus tíos, Agustín eIsabel Pantoja, además de haber recibido la visita de sus primos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, y otros familiares menos mediáticos. También muchos amigos, que tratan de ayudarles a evadirse mientras les hacen compañía en sus largas horas de espera. Aun así, son interminables.

Por fortuna también están las redes sociales, donde uno puede evadirse un poco de las preocupaciones cotidianas, entrando en un universo paralelo por un momento. De esto sabe mucho Anabel Pantoja, quien siempre ha entendido su tarea como influencer como una forma de entretener a sus seguidores con contenido no solo sobre su vida, sino también mucho humor y mensajes de amor propio y aceptación que tanta falta hace que se extiendan. Ahora, desde el hospital, ella misma ha caído en estas redes para aligerar un poco la carga que soporta sobre sus hombres y dejarse distraer viendo qué están haciendo aquellos a los que sigue. Mientras ella cuanta las horas de ingreso de su hija, muchos de sus amigos influencers siguen sus rutinas, como es el caso de Susana Molina.

Conocida en el mundo virtual como Susana Bicho, es una de sus incondicionales. La joven sevillana estuvo a su lado desde el primer momento, viajando a Gran Canaria en cuanto conoció lo sucedido. Después tuvo que regresar a Madrid, pues tenía un vuelo programado con su madre para viajar a Tulum, México. Iba a ser un viaje exprés de tan solo cinco días, lo que ella resumía en tres días y medio restando las horas de vuelo. Aun así, le ha sacado buen provecho a su escapada, siempre pendiente del móvil por si hubiese novedades en la isla canaria donde tiene parte de su corazón. Pues bien, Anabel ha estado ojeando las instantáneas que su amiga ha compartido en Instagram, pues no ha dudado en dejarle un ‘me gusta’, como así se han percatado desde la revista ‘Semana’.

“Me he traído las nubes a México. Nadie me quita la idea de que es mi culpa por el mood en el que vine, pero me estoy cargando de la energía positiva de cada sitio que visito y hoy ya ha salido el sol”, escribía Susana Molina como acompañamiento a una colección de fotografías que vienen a resumir parte de su estancia por la Riviera Maya. El post que Anabel Pantoja ha visto desde la sala de espera del hospital, cuando recurría al móvil y las redes sociales para huir por un instante de la dura realidad. Prueba de ello es el ‘me gusta’ que le ha dedicado, con el que le desea un buen viaje, agradeciéndole que haya podido sacar un hueco para estar a su lado. Y es que son incondicionales desde que viviesen juntas en Sevilla, donde incluso abrieron un negocio juntas, el cual no continuó porque sus otros trabajos les impidió centrarse de lleno.