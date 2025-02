El nuevo proyecto laboral de Terelu Campos alejado de la televisión

Terelu Campos está atravesando por una de las mejores épocas de su vida. La periodista acaba de convertirse en abuela de su primer nieto, el pequeño Carlo, y está totalmente volcada con el menor y su hija Alejandra, de la que está muy pendiente desde que dio a luz, ayudándola en sus primeros meses como madre primeriza.

Además, la hija de María Teresa Campos compagina su nueva faceta como abuela con su trabajo en televisión en "¡De Viernes!", programa en el que colabora. Y ahora, Terelu ha decidido dar el salto definitivo al mundo de la interpretación de la mano de su íntima amiga Lara Dibildos, protagonizando este 2025 su primera obra de teatro, "Santa Lola". Se trata de una una comedia en la que compartirá proyecto junto a César Lucendo, encargado de escribir y dirigir esta función que se estrenará el sábado 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid.

Terelu Campos y Carlo Costanzia

Después de haber recibido muchas ofertas teatrales en los últimos años, por fin Terelu ha aceptado una oferta y debutará encima de las tablas en la nueva producción de la hija de Laura Valenzuela.

Sinopsis de "Santa Lola"

"Se levanta el telón y nos encontramos en un lugar totalmente blanco y aséptico, en el que un hombre teclea en su máquina de escribir. Aparece una mujer con una resaca enorme y el rímmel corrido. No sabe dónde está, está completamente desorientada. Lo que ella no sabe es que acaba de matarse en su despedida de soltera y está en las puertas del cielo junto a San Pedro", dice la nota de prensa sobre la sinopsis de la obra protagonizada por Terelu. "Una comedia divertidísima con un ritmo endiablado que no dejará indiferente al espectador", expone.

Terelu Campos, de vuelta a "Paquita Salas"

No es la primera vez que Terelu da vida a un personaje de ficción. De la mano de Los Javis, la televisiva interpretó a Bárbara Valiente en la tercera temporada de "Paquita Salas", trabajo que fue muy aclamado por la crítica.