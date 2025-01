Mar Flores se sincera sobre su faceta como abuela y su relación con Terelu Campos: "Lo ha pasado muy mal"

Mar Flores continúa acaparando los titulares de la crónica social de nuestro país por el supuesto conflicto que mantiene con Terelu Campos. Después de que la modelo fuese fotografiada por primera vez visitando a su nieto Carlo, que cumplirá el próximo 6 de febrero dos meses.

Muy emocionada por su nueva faceta de abuela entregada, Mar Flores se ha sincerado ante las cámaras de Europa Press, feliz por esta etapa tan bonita y por su agenda llena de proyectos. "Estoy muy contenta la verdad. Ver a tu nieto, ver a tu hijo con esa satisfacción... Se merece ser feliz y lo ha pasado mal mucho tiempo, así que yo creo que es un momento muy bonito en su vida que yo le apoyo completamente", ha declarado la modelo.

Mar Flores visita a su nieto cuando Alejandra Rubio no está en casa Europa Press

Aunque no ha querido desvelar a quién se parece su nieto, Mar Flores ha reiterado que está "muy contenta" porque tiene "salud y trabajo, que es lo que importa". En el terreno sentimental también le va muy bien tras su nueva reconciliación con Elías Sacal, con el que mantiene una relación desde el 2016, marca por idas y venidas. Sobre este asunto, la modelo ha sido muy clara: "¿Tú crees que a esta edad yo voy a dar explicaciones de lo que hago en mi vida privada? ¡Estamos locos, hombre!".

"Mi familia está estupendamente, mis hijos también. Yo tengo salud, tengo un proyecto de trabajo ahora mismo, dos proyectos muy importantes y es lo que importa en esta vida. Salud, trabajo y que la familia esté bien", ha expresado Mar Flores. Evitando pronunciarse sobre la supuesta condición de no coincidir con Terelu mientras visita a su nieto, la modelo ha terminado su intervención. "No, por favor. Perdóname, por favor", ha finalizado la madre de Carlo Costanzia, muy tajante.

Una abuela totalmente entregada

Tal y como desveló esta semana Alejandra Rubio en "Vamos a ver", Mar Flores es una abuela totalmente entregada y visita constantemente a su nieto, a pesar de no haber sido fotografiada hasta ahora. "Mi suegra va porque a veces se queda con nuestro hijo cuando no estamos nosotros, y que ella no quiera que le saquen me parece lo más normal", explicó la colaboradora en el programa de Telecinco.