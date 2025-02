Esta es la prohibición que le ha puesto Alejandra Rubio a Terelu Campos con su hijo Carlo

Alejandra Rubio está viviendo en una nube desde que el pasado 6 de diciembre nació su hijo Carlo, fruto de su relación con el hijo de Mar Flores. Apenas tres meses después de dar a luz, la hija de Terelu ha vuelto a su trabajo en televisión, que compagina con la crianza de su bebé, como ella misma ha reconocido.

Desde el nacimiento de Carlo, se ha hablado mucho de cómo es la relación entre las abuelas del pequeño, Mar Flores y Terelu Campos, y cómo son con su nieto. Estos últimos días, se ha rumoreado que Alejandra le habría prohibido a su madre que tuviera fotografías de su hijo en el móvil, algo que ella misma ha querido aclarar en "Vamos a ver".

Terelu Campos llega a casa de Alejandra Rubio tras... ¿recibir el alta hospitalaria? Europa Press

"No es que se lo haya prohibido. Claro que mi madre tiene fotos de Carlo en su teléfono. Yo no le prohíbo nada a mi madre, ¡solo faltaría! Pero si es verdad que le he dicho que no enseñe mucho al niño porque soy muy supersticiosa. Soy muy rara para estas cosas pero nada más", ha explicado la nieta de María Teresa Campos.

Mar Flores, totalmente volcada con su nieto

Aunque es a Terelu a la que más se le ha fotografiado entrando en casa de Alejandra Rubio, la televisiva desveló que su suegra, Mar Flores, también está totalmente volcada con su nieto y pasa allí el tiempo que ella quiere. "Mi suegra va porque a veces se queda con nuestro hijo cuando no estamos nosotros, y que ella no quiera que le saquen me parece lo más normal, pero no hay ni huevos ni nada", afirmó Alejandra Rubio sobre Mar Flores, añadiendo que "ella se queda el tiempo que quiera, para eso es su nieto".