Nuevos audios revelan más casos de presunto abuso sexual por parte del chamán de Marta Luisa de Noruega

Cuando el escándalo de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, sigue ocupando páginas en la prensa noruega, una nueva polémica salpica a la familia real. La relación de Marta Luisa de Noruega y su esposo, el chamán Durek Verrett no ha estado nunca exenta de escándalos. La pareja contraía matrimonio el pasado mes de agosto, pero quizá de haberse conocido las denuncias de presuntos abusos que sobre Verrett pesan ahora, la boda podría no haberse permitido. Según publica "Se og Hør", el medio noruego que sigue de cerca el caso de Marius Borg, un ciudadano sueco amigo del chamán habría alegado una presunta manipulación y agresión sexual durante sus servicios holísticos.

Ante las acusaciones, Durek ha contratando a un abogado especialista con el que ha decidido emprender acciones legales contra su amigo y cliente. La denuncia ya ha sido admitida a trámite, a pesar de que no ha pruebas de los delitos. "El chamán Durek ya está harto y no está dispuesto a tolerar la difamación", aseguraba el abogado del chamán. Sin embargo, la historia parece complicarse ahora que otro conocido del marido de la princesa ha compartido unos audios que contradicen la inocencia de Verrett y en los que se habla de cinco nuevas presuntas víctimas.

Norwegian Princess Martha Louise (C) and her partner, US businessman Durek Verrett (R) arrive at the boats that will transport them to their wedding celebration, in Alesund, western Norway, 30 August 2024. On 31 August, the Norwegian princess and her partner will get married at Hotel Union in in the village of Geiranger in western Norway. HEIKO JUNGE EFE/EPA

Hace una década, un hombre, actualmente casado, conoció al chamán en Nueva York quedando prendado de su carisma. La relación de amistad dio lugar a comportamientos tóxicos por parte de Durek y según el denunciante, éste se volvió opresivo contra él. Además afirma que el chamán sobrepasó los límites en algunas sesiones: "Quería que usara cada vez menos ropa. Luego dijo que tenía una especie de quiste en la zona pélvica y me preguntó si podía tocarme allí", explicaba. En otra sesión, el chamán volvía realizarle tocamientos y la víctima reaccionó con violencia y le amenazó mediante mensajes de texto.

"En lo que respecta a los servicios de Durek, a menudo extrae energía a través del sistema linfático en las zonas alrededor de las axilas y las ingles. Debido a que su trabajo implica varios métodos de curación, incluido el tacto, él cuenta con un documento legal que debe ser firmado por cualquiera que utilice sus servicios, para protegerse de personas con malas intenciones", asegura la letrada en defensa del chamán.

En 2020, Durek Verrett mandó a un amigo unos mensajes de audio en los que hablaba de sus presuntos comportamientos abusivos con clientes. 'Se og Hør' los ha publicado ahora. En ellos el chamán reconoce haber realizado actos sexuales con cuatro hombres y una mujer, con quienes admite que sobrepasó "la línea".

"Crucé una línea cuando (nombre de la víctima) se sacó el pene. Nunca debí haberle chupado el pene. Debería haberle dejado así y taparlo con la sábana. Pero terminamos la sesión", aseguraba Durek sobre uno de sus clientes. "No tengo límites en ciertas áreas, pero no es algo que hago con todos los clientes. Paso la mayor parte de mi tiempo empoderando a la gente y hablando con el mundo sobre cuestiones importantes y problemas globales. Ahora mismo lo estoy haciendo en Noruega para las personas sin hogar", se justifica. "No me estás hablando desde un lugar lleno de amor. No piensas en todas las cosas maravillosas que he hecho por ti, que te he apoyado y que he estado ahí para ti. Lo único que intentas es demonizarme", le reprende el chamán en los polémicos audios.